МЧС России по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска взорвалась цистерна с бензином. МЧС удалось локализовать пожар повышенного класса опасности.

В Новосибирске взорвалась цистерна с бензином, огонь распространился на территории в 200 «квадратов». Сотрудники МЧС локализовали возгорание и продолжают ликвидировать пожар, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар в Октябрьском районе Новосибирска начался днем 16 января. В 16:49 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином. Прибывшие на место пожарные обнаружили в гараже цистерну с бензином «полностью в огне». Кроме того, бензин из поврежденной емкости разлился вокруг. Из-за угрозы распространения огня на ближайшие здания ранг пожарной сложности повысили до второго.

Сотрудникам экстренного ведомства удалось локализовать возгорание за 38 минут. Однако огонь охватил 200 квадратных метров, сейчас пожарные ликвидируют пожар.