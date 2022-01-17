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10 000 рублей на карту придут уже 17 января: ПФР обрадовал россиян

Фото 10 000 рублей на карту придут уже 17 января: ПФР обрадовал россиян
Фото 10 000 рублей на карту придут уже 17 января: ПФР обрадовал россиян

Фото Густаво Зырянова

В понедельник, 17 января, россияне получат новую выплату в размере 10 000 рублей. Речь идёт о деньгах, которые должны были выплачиваться в феврале, но поступят раньше срока.

Досрочную выплату получат многие россияне уже в этот понедельник, 17 января. Об этом сообщат PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Речь идёт о выплатах, которые с 2022 года ПФР будет зачислять впервые после передачи полномочий из отделений социальной защиты населения в Пенсионный фонд.

Среди получателей, в частности, – потерявшие работу родители детей. А также россияне, реабилитированные после репрессий, пострадавшие от радиации граждане, инвалиды, военнослужащие и члены их семей. Россияне, у которых конфисковали имущество, могут получить единоразовую выплату до 10 тысяч рублей.

Начиная с понедельника, 17 января, некоторым получателям ПФР уже зачислит средства.

«В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернётся к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце», – цитирует PRIMPRESS специалистов ПФР.

В фонде также объяснили, что если выплата была назначена ранее, то переоформлять её не понадобится. Это произойдёт автоматически. Если же человек ещё не получал средства от государства, то придётся обратиться в фонд с заявлением.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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