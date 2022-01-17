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Банк «Левобережный» отмечает 31 год со дня создания

Фото Банк «Левобережный» отмечает 31 год со дня создания
Фото Банк «Левобережный» отмечает 31 год со дня создания

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Один из крупнейших региональных банков страны работает с 1991 года, входит в первую сотню российских представителей банковского сообщества и каждый день подкрепляет свою репутацию надёжной финансовой структуры.

За 31 год работы «Левобережный» занял прочные позиции в Сибирском федеральном округе, завоевал доверие сибиряков и получил статус одного из ведущих региональных банков России. Сегодня Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) входит в топ-45 самых надёжных банков России по версии журнала Forbes.

Своей основной задачей банк видит предоставление широкого спектра возможностей с максимальным комфортом и простотой. Эта задача успешно реализуется «Левобережным», что неоднократно подтверждалось премиями больших региональных конкурсов и главным – доверием и преданностью клиентов. Сегодня с банком работают около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий и организаций малого, среднего и крупного бизнеса в Сибири.

Следуя стратегии Правительства РФ по повышению финансовой грамотности, банк занимается программами финансового просвещения школьников, трудового населения и пенсионеров. Кроме того, как член торгово-промышленных палат Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв, партнёр экспортного страхового агентства ЭКСАР и многих зарубежных банков-корреспондентов банк оказывает поддержку бизнесу.

Фото Банк «Левобережный» отмечает 31 год со дня создания 2

По результатам 2021 года «Левобережный» вошёл в рейтинг топ-10 банков с самой большой филиальной сетью в Сибирском федеральном округе и в топ-40 по количеству офисов в России. 62 отделения банка работают в Новосибирске, каждом районном центре Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске, Томске и Асино.

В прошлом году агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA- с прогнозом «Стабильный». Эксперты подчёркивают адекватную позицию банка по капиталу при высокой рентабельности, хорошее качество активов, приемлемую оценку уровня ликвидности и корпоративного управления. Международное агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB» с аналогичным прогнозом «Стабильный». Также Банк «Левобережный» входит в топ-30 Высшей ипотечной лиги России, топ-5 рейтинга Internet Banking Rank 2020 и рейтинга Mobile Banking Rank 2020, по данным агентства Markswebb.

По словам генерального директора Банка «Левобережный» Владимира Шапоренко, высокие оценки аналитиков свидетельствуют о надёжности банка и его стабильности. С максимальной эффективностью банк будет наращивать взятый темп, приумножать свои достижения и ответственно нести свою миссию – заботу о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири. «Хочу выразить искреннюю благодарность нашим клиентам и партнёрам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем», – комментирует Владимир Шапоренко.

Справка: на 1 января 2022 года собственные средства банка (капитал) составляют 12,3 млрд рублей, чистые активы – 81,5 млрд рублей, рентабельность капитала – 19 %.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

8 (800) 3333-555

www.nskbl.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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