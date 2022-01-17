Банк «Левобережный» отмечает 31 год со дня создания

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Один из крупнейших региональных банков страны работает с 1991 года, входит в первую сотню российских представителей банковского сообщества и каждый день подкрепляет свою репутацию надёжной финансовой структуры.

За 31 год работы «Левобережный» занял прочные позиции в Сибирском федеральном округе, завоевал доверие сибиряков и получил статус одного из ведущих региональных банков России. Сегодня Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) входит в топ-45 самых надёжных банков России по версии журнала Forbes.

Своей основной задачей банк видит предоставление широкого спектра возможностей с максимальным комфортом и простотой. Эта задача успешно реализуется «Левобережным», что неоднократно подтверждалось премиями больших региональных конкурсов и главным – доверием и преданностью клиентов. Сегодня с банком работают около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий и организаций малого, среднего и крупного бизнеса в Сибири.

Следуя стратегии Правительства РФ по повышению финансовой грамотности, банк занимается программами финансового просвещения школьников, трудового населения и пенсионеров. Кроме того, как член торгово-промышленных палат Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв, партнёр экспортного страхового агентства ЭКСАР и многих зарубежных банков-корреспондентов банк оказывает поддержку бизнесу.

По результатам 2021 года «Левобережный» вошёл в рейтинг топ-10 банков с самой большой филиальной сетью в Сибирском федеральном округе и в топ-40 по количеству офисов в России. 62 отделения банка работают в Новосибирске, каждом районном центре Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске, Томске и Асино.

В прошлом году агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA- с прогнозом «Стабильный». Эксперты подчёркивают адекватную позицию банка по капиталу при высокой рентабельности, хорошее качество активов, приемлемую оценку уровня ликвидности и корпоративного управления. Международное агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB» с аналогичным прогнозом «Стабильный». Также Банк «Левобережный» входит в топ-30 Высшей ипотечной лиги России, топ-5 рейтинга Internet Banking Rank 2020 и рейтинга Mobile Banking Rank 2020, по данным агентства Markswebb.

По словам генерального директора Банка «Левобережный» Владимира Шапоренко, высокие оценки аналитиков свидетельствуют о надёжности банка и его стабильности. С максимальной эффективностью банк будет наращивать взятый темп, приумножать свои достижения и ответственно нести свою миссию – заботу о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири. «Хочу выразить искреннюю благодарность нашим клиентам и партнёрам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем», – комментирует Владимир Шапоренко.

Справка: на 1 января 2022 года собственные средства банка (капитал) составляют 12,3 млрд рублей, чистые активы – 81,5 млрд рублей, рентабельность капитала – 19 %.

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