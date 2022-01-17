Документальный проект о жизни в районах Новосибирской области стартовал к 85-летию региона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Оксаны Соболевой

Информационный холдинг «Сиб.фм Групп» готовит документальный проект к 85-летнему юбилею Новосибирской области.

Медиахолдинг «Сиб.фм Групп» готовит масштабный документальный проект с экспедициями во все районы Новосибирской области. Он включает в себя 30 маршрутов в неизвестные и уникальные уголки региона. Туристический проект посвящён 85-летнему юбилею области.

Документальный проект через истории людей расскажет о значимых событиях региона, особенностях их труда и быта. А также раскроет богатое культурное наследие и покажет неизвестные уголки нашей области.

Для его реализации объединится команда из журналистов, фотографов, видеографов и блогеров. Вместе они привлекут внимание жителей города и области к туристическим маршрутам – покажут, как можно интересно провести время в путешествии вместе с друзьями или семьёй. Отдельное внимание будет уделено нацпроектам, созданным по инициативе правительства и президента Владимира Путина.

Всего будет показано 30 маршрутов в отдалённые районы Новосибирской области. В рамках проекта журналисты напишут 85 уникальных историй, которые будут опубликованы в федеральных сетевых изданиях: Сиб.фм, «Московский комсомолец» и «Аргументы и Факты».

По итогу команда соберёт большую базу с фото- и видеоматериалами о достопримечательностях региона. Из самых ярких моментов экспедиции будет создана фотокнига, посвящённая 85-летию Новосибирской области. А лучшие кадры используют для создания документального фильма о путешествии.

Полностью завершить документальный проект планируется в 2022 году.