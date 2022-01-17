Документальный проект о жизни в районах Новосибирской области стартовал к 85-летию региона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Оксаны Соболевой
Информационный холдинг «Сиб.фм Групп» готовит документальный проект к 85-летнему юбилею Новосибирской области.
Медиахолдинг «Сиб.фм Групп» готовит масштабный документальный проект с экспедициями во все районы Новосибирской области. Он включает в себя 30 маршрутов в неизвестные и уникальные уголки региона. Туристический проект посвящён 85-летнему юбилею области.
Документальный проект через истории людей расскажет о значимых событиях региона, особенностях их труда и быта. А также раскроет богатое культурное наследие и покажет неизвестные уголки нашей области.
Для его реализации объединится команда из журналистов, фотографов, видеографов и блогеров. Вместе они привлекут внимание жителей города и области к туристическим маршрутам – покажут, как можно интересно провести время в путешествии вместе с друзьями или семьёй. Отдельное внимание будет уделено нацпроектам, созданным по инициативе правительства и президента Владимира Путина.
Всего будет показано 30 маршрутов в отдалённые районы Новосибирской области. В рамках проекта журналисты напишут 85 уникальных историй, которые будут опубликованы в федеральных сетевых изданиях: Сиб.фм, «Московский комсомолец» и «Аргументы и Факты».
По итогу команда соберёт большую базу с фото- и видеоматериалами о достопримечательностях региона. Из самых ярких моментов экспедиции будет создана фотокнига, посвящённая 85-летию Новосибирской области. А лучшие кадры используют для создания документального фильма о путешествии.
Полностью завершить документальный проект планируется в 2022 году.
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