Экспорт сибирского мёда за рубеж в 2021 году вырос в два раза

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За 11 месяцев 2021 года из Сибири экспортировали 906 тонн натурального мёда на сумму около 2 млн долларов США — вдвое больше, чем за тот же период 2020-го, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В период с января по ноябрь 2021 года с территории Сибирского федерального округа ушло на экспорт 906 тонн натурального мёда на общую сумму порядка 2 млн долларов США. Это вдвое больше, чем за 11 месяцев 2020 года, когда экспортировали 507,3 тонны на сумму 1,1 млн, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

«При этом 66 процентов продукции (595 тонн) вывезено в июле – ноябре 2021 года, то есть в период после сбора свежего мёда. Наибольшие объёмы поставок за рубеж (93 процента) осуществлялись из Алтайского края (846 тонн)», — уточнили в СТУ.

Основным потребителем сибирского мёда в прошлом году стала Польша. В эту страну поставили 530 тонн, или 60 % от физического объёма экспорта.

Ещё 8,5 % мёда отправили в Казахстан (77 тонн), 7,5 % — в Чехию (68 тонн), 7 % — в Монголию (60 тонн) и 6 % — в Узбекистан (56 тонн).

Был отмечен резкий рост поставок в США: по сравнению с 11 месяцами 2020 года они увеличились почти в 8 раз (с 2 до 17 тонн).

Напомним, ранее в СТУ рассказывали о том, сколько ёлочных игрушек и мишуры импортировали в Сибирь в преддверии Нового года.