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Глава Кузбасса Цивилёв второй раз заболел COVID-19

Фото Глава Кузбасса Цивилёв второй раз заболел COVID-19
Фото Глава Кузбасса Цивилёв второй раз заболел COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта @sergey_tsivilev

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщается в его Telegram-канале.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусом. 17 января губернатор получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале.

Болезнь у Цивилёва протекает в лёгкой форме, поэтому он продолжает работу дистанционно, уточняется в публикации.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи заражения новым штаммом коронавируса — «омикроном» — в Кузбассе не регистрировали, пишет «Сибдепо».

Напомним, что ранее глава Кузбасса уже болел коронавирусом в 2020 году. Тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное, но работать он продолжал.

Цивилёв узнал о заражении после того, как COVID-19 подтвердился у его супруги Анны. Ещё до постановки диагноза губернатор ушёл на самоизоляцию.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сергей Цивилев
Кемеровская область
коронавирус
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