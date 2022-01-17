Глава Кузбасса Цивилёв второй раз заболел COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта @sergey_tsivilev

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщается в его Telegram-канале.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусом. 17 января губернатор получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале.

Болезнь у Цивилёва протекает в лёгкой форме, поэтому он продолжает работу дистанционно, уточняется в публикации.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи заражения новым штаммом коронавируса — «омикроном» — в Кузбассе не регистрировали, пишет «Сибдепо».

Напомним, что ранее глава Кузбасса уже болел коронавирусом в 2020 году. Тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное, но работать он продолжал.

Цивилёв узнал о заражении после того, как COVID-19 подтвердился у его супруги Анны. Ещё до постановки диагноза губернатор ушёл на самоизоляцию.