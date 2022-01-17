Глава профсоюза полиции считает ограбление вдовы Градского «корявой постановкой»

Фото с сайта pixabay.com

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не верит в ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко — она заявила в правоохранительные органы о хищении 100 млн рублей. Пашкин, в прошлом работавший старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, считает произошедшее с Мариной Коташенко «корявой постановкой» и «бредом».

Глава профсоюза полиции и Росгвардии в разговоре с NEWS.ru удивился информации, что все домашние, а также персонал, которых Марина Коташенко под угрозой применения оружия якобы попросила срочно покинуть дом, никаким образом не отреагировали и не вызвали полицию.

Вызвал вопросы у Пашкина и тот факт, что женщина (по сообщениям СМИ), сама привезла похитителей в места, где они пересели на другое авто и затем скрылись, а также не сразу обратилась в полицию.

«Общеизвестная информация об ограблении вдовы Градского вызывает большие сомнения. Потому что так не бывает. Она звонит домой, чтобы все уехали: «Мама, папа, кыш из дома». Ну как это? Я считаю, это бред и постановка, причём сделанная очень коряво», —

рассказал Михаил Пашкин.

Эксперт не исключает: инсценировка ограбления могла быть выгодна Марине Коташенко, чтобы таким образом «не делить деньги» с другими наследниками музыканта.

Ранее сообщалось о том, что полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей, в том числе проверяется версия о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов, например: зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью и почему заявление в полицию было написано только спустя семь часов после происшествия.

Как следует из рассказа Коташенко, в воскресенье днём на дороге в районе посёлка Новоглаголево под Наро-Фоминском в её автомобиль на своей машине врезались неизвестные. Под угрозой применения оружия они пересели в авто женщины и заставили её вернуться в особняк. Там Коташенко указала, где лежат деньги, после чего грабители заставили вдову довезти их до Апрелевки: там они пересели на белый Mercedes и скрылись.