Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Глава профсоюза полиции считает ограбление вдовы Градского «корявой постановкой»

Фото Глава профсоюза полиции считает ограбление вдовы Градского «корявой постановкой»
Фото Глава профсоюза полиции считает ограбление вдовы Градского «корявой постановкой»

Фото с сайта pixabay.com

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не верит в ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко — она заявила в правоохранительные органы о хищении 100 млн рублей.

Пашкин, в прошлом работавший старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, считает произошедшее с Мариной Коташенко «корявой постановкой» и «бредом».

Глава профсоюза полиции и Росгвардии в разговоре с NEWS.ru удивился информации, что все домашние, а также персонал, которых Марина Коташенко под угрозой применения оружия якобы попросила срочно покинуть дом, никаким образом не отреагировали и не вызвали полицию.

Вызвал вопросы у Пашкина и тот факт, что женщина (по сообщениям СМИ), сама привезла похитителей в места, где они пересели на другое авто и затем скрылись, а также не сразу обратилась в полицию.

«Общеизвестная информация об ограблении вдовы Градского вызывает большие сомнения. Потому что так не бывает. Она звонит домой, чтобы все уехали: «Мама, папа, кыш из дома». Ну как это? Я считаю, это бред и постановка, причём сделанная очень коряво», —

рассказал Михаил Пашкин.

Эксперт не исключает: инсценировка ограбления могла быть выгодна Марине Коташенко, чтобы таким образом «не делить деньги» с другими наследниками музыканта.

Ранее сообщалось о том, что полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей, в том числе проверяется версия о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов, например: зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью и почему заявление в полицию было написано только спустя семь часов после происшествия.

Как следует из рассказа Коташенко, в воскресенье днём на дороге в районе посёлка Новоглаголево под Наро-Фоминском в её автомобиль на своей машине врезались неизвестные. Под угрозой применения оружия они пересели в авто женщины и заставили её вернуться в особняк. Там Коташенко указала, где лежат деньги, после чего грабители заставили вдову довезти их до Апрелевки: там они пересели на белый Mercedes и скрылись.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

2

Теги

ограбление
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18298
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
11521
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
10504
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10141
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
9454
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
8769
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6377
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов