Каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию

Фото pixabay.com

По данным экспертов СберНПФ, согласно опросу более 13 тысяч жителей из российских городов с населением более 500 тысяч человек, 8,6 % новосибирцев регулярно откладывают деньги на пенсию. Ещё 6,9 % хотят начать копить на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Чаще других о своей будущей жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5 %, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также те, кто характеризуют свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8 %).

Сегодня в Новосибирске проживают 8,6 % горожан, которые целенаправленно копят на пенсию – это второй показатель по стране. Ещё 6,9 % собираются начать откладывать сбережения в ближайшие годы.

Основной причиной, мотивирующей россиян откладывать деньги на пенсию, стала неуверенность в том, что выплат от государства будет достаточно на комфортную жизнь. Такого мнения придерживаются 51,4 % опрошенных. 41 % респондентов не хотят снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, при этом 5,5 % создают для себя возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6 % респондентов стараются сделать всё возможное, чтобы не обременять детей.

В среднем все, кто заботятся о личных накоплениях на пенсию, сберегают на эти цели 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины (8,6 тыс. рублей) откладывают больше женщин (6,3 тыс. рублей), а люди зрелого возраста (40-50 лет – по 10,1 тыс. рублей в месяц), больше молодёжи (18-30 лет, откладывают по 7,4 тыс. рублей). Жители Новосибирска перечисляют на пенсию в среднем 6 тыс. рублей в месяц.

Как утверждает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, основным инструментом формирования сбережений являются рублёвые банковские вклады (74,8 %). 23,6 % целенаправленно откладывающих на пенсию, придерживаются самого консервативного принципа – наличные держат дома. Также популярно вкладывать средства в недвижимость с целью её перепродажи (13 %). Сегодня услуги НПФ используют чуть более 5 %, примерно столько же формируют пенсию с помощью накопительного страхования или ПИФов. «Число людей, пользующихся пока ещё «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растёт», – сообщает Наталья Алымова.

По данным генерального директора СберНПФ Александра Зарецкого, за 2021 год выросло число россиян, откладывающих на пенсию. В IV квартале 2020 года их доля составляла 6,3 % от общего количества жителей страны, за аналогичный период 2021-го – уже 7,7 %. Сегодня НПФ предлагают клиентам инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Так, цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ») показывает размер пенсии пользователя на данный момент, тем самым помогая оптимизировать свое финансовое поведение и подключить индивидуальный пенсионный план для долгосрочных накоплений. За прошлый год «Пенсионную витрину» посетило 17,4 млн россиян.

Согласно прогнозам заместителя управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольги Коноваловой, количество людей с накоплениями в Новосибирске в 2022 году также будет расти – люди учатся инвестировать и самостоятельно заботиться о своем будущем. Для сохранения пенсионных сбережений есть простой и надёжный инструмент – индивидуальный пенсионный план (ИПП) – удобный для начинающих делать накопления, который не требует специальных знаний и защищает сбережения от инфляции.