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Каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию

Фото Каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию
Фото Каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию

Фото pixabay.com

По данным экспертов СберНПФ, согласно опросу более 13 тысяч жителей из российских городов с населением более 500 тысяч человек, 8,6 % новосибирцев регулярно откладывают деньги на пенсию. Ещё 6,9 % хотят начать копить на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Чаще других о своей будущей жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5 %, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также те, кто характеризуют свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8 %).

Сегодня в Новосибирске проживают 8,6 % горожан, которые целенаправленно копят на пенсию – это второй показатель по стране. Ещё 6,9 % собираются начать откладывать сбережения в ближайшие годы.

Основной причиной, мотивирующей россиян откладывать деньги на пенсию, стала неуверенность в том, что выплат от государства будет достаточно на комфортную жизнь. Такого мнения придерживаются 51,4 % опрошенных. 41 % респондентов не хотят снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, при этом 5,5 % создают для себя возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6 % респондентов стараются сделать всё возможное, чтобы не обременять детей.

В среднем все, кто заботятся о личных накоплениях на пенсию, сберегают на эти цели 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины (8,6 тыс. рублей) откладывают больше женщин (6,3 тыс. рублей), а люди зрелого возраста (40-50 лет – по 10,1 тыс. рублей в месяц), больше молодёжи (18-30 лет, откладывают по 7,4 тыс. рублей). Жители Новосибирска перечисляют на пенсию в среднем 6 тыс. рублей в месяц.

Как утверждает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, основным инструментом формирования сбережений являются рублёвые банковские вклады (74,8 %). 23,6 % целенаправленно откладывающих на пенсию, придерживаются самого консервативного принципа – наличные держат дома. Также популярно вкладывать средства в недвижимость с целью её перепродажи (13 %). Сегодня услуги НПФ используют чуть более 5 %, примерно столько же формируют пенсию с помощью накопительного страхования или ПИФов. «Число людей, пользующихся пока ещё «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растёт», – сообщает Наталья Алымова.

По данным генерального директора СберНПФ Александра Зарецкого, за 2021 год выросло число россиян, откладывающих на пенсию. В IV квартале 2020 года их доля составляла 6,3 % от общего количества жителей страны, за аналогичный период 2021-го – уже 7,7 %. Сегодня НПФ предлагают клиентам инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Так, цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ») показывает размер пенсии пользователя на данный момент, тем самым помогая оптимизировать свое финансовое поведение и подключить индивидуальный пенсионный план для долгосрочных накоплений. За прошлый год «Пенсионную витрину» посетило 17,4 млн россиян.

Согласно прогнозам заместителя управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольги Коноваловой, количество людей с накоплениями в Новосибирске в 2022 году также будет расти – люди учатся инвестировать и самостоятельно заботиться о своем будущем. Для сохранения пенсионных сбережений есть простой и надёжный инструмент – индивидуальный пенсионный план (ИПП) – удобный для начинающих делать накопления, который не требует специальных знаний и защищает сбережения от инфляции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Сбербанк
пенсия
накопления
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