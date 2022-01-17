«Компот в баке»: автомеханик из Новосибирска показал, как топливо с доставкой на дом убивает машины

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Некоторые доставщики топлива в Новосибирске привозят «разбодяженное» горючее. Об этом журналисту Сиб.фм заявили водитель, предприниматель и общественный деятель. Какие последствия грозят автомобилю после некачественной заправки и почему в этом случае важно смотреть на цену, читайте в нашем материале.

В Новосибирске набирает популярность услуга по доставке топлива. В Сети сегодня достаточно предложений на случай, если бак внезапно оказался пустым, и машина попросту отказывается заводиться. Стоит набрать номер, и уже через полчаса у авто появится заправщик со шлангом в руке. Однако не всегда такие заправки проходят бесследно для автомобиля, уверяют опытные автовладельцы.

«Машина отказалась ехать»

Житель Новосибирска, обладатель престижного кроссовера Toyota Владислав уверен, что, воспользовавшись услугой по доставке топлива, он нажил себе проблем. В субботу утром он обнаружил, что бак его автомобиля пуст: накануне вечером об этом настойчиво сигнализировала горящая лампочка, но автолюбитель полагал, что остатков горючего хватит, чтобы «дотянуть» до ближайшей АЗС.

«Каюсь, друзья скинули мне телефон доставки бензина по очень выгодным ценам. Я купился. Приехал улыбчивый парень минут через 20, быстро меня заправил под завязку, взял деньги наличкой и уехал. Я еще тогда подумал, мол, ой, как удобно, надо почаще им звонить», — признался Владислав журналисту Сиб.фм.

Выгода мобильной заправки составила четыре рубля на литр, чем новосибирец заправился бы на АЗС крупной сети. Целый день, отметил Владислав, он провел в дороге, а к вечеру заметил, что автомобиль начал «плохо себя вести».

«Тяга пропала абсолютно. Я нажимаю на педаль газа, а машина отказывается ехать. Утром на следующий же день загнал автомобиль на станцию. Мне механики через полчаса показали засоренный топливный фильтр и заржавевшие свечи зажигания. Раньше такого не было никогда», — негодует автовладелец.

Первый вопрос от сотрудников СТО был: «На какой АЗС заправляетесь?». Когда Владислав упомянул, что последний раз вызывал сервис по доставке топлива, механики удрученно покачали головой: мол, всё понятно. Только тогда автовладелец вспомнил, что парень-доставщик приезжал к нему не на брендированной машине, и понял, почему он настаивал на наличном расчёте.

«Компот в баке»

Автомеханик с 20-летним стажем Сергей Круглов в общении с журналистом Сиб.фм заявил, что заржавевшие свечи зажигания и засоренный топливный фильтр действительно являются признаками использования бензина ненадлежащего качества. При этом эксперт подчеркнул, что от одной заправки некачественным топливом подобные «симптомы» вряд ли проявятся.

«Ржавчина на свечах – результат заправки бензина с искусственно повышенным октановым числом. Другими словами, это различные присадки. Красный налёт плохо проводит ток, и искра становится слабой, появляются пропуски воспламенения. Загрязненный фильтр влияет на перерасход топлива в целом, двигатель начинает хуже заводиться. Но для этого необходимо хотя бы несколько раз заправиться некачественным топливом», — отметил Круглов.

С автомехаником согласился ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации (АВАМТ) Новосибирска Алексей Носов. Он отметил, что жалобы на заправку некачественным бензином – не новость, но обвинения в адрес конкретных АЗС или доставщика выглядят беспочвенно.

«Люди, которые жалуются нам на качество топлива, они обычно заправляются на разных АЗС, в том числе и на мобильных. Установить, где конкретно человек заправился, на какой конкретно заправке, в большинстве случаев невозможно. В результате у автолюбителя образуется «компот» в баке. И достоверно установить, что на этой заправке было топливо некачественное, невозможно», — пояснил Носов.

При этом общественник подчеркнул, что в ближайшее время в планах новосибирских активистов проверить качество топлива у разных сервисов по доставке топлива, которые представлены в столице Сибири.

«Руки не отмываются»

Любая проверка не страшна генеральному директору сервиса по доставке топлива в Новосибирске «Полный бак» Артёму. Так журналиста Сиб.фм заверил сам предприниматель, указав, что за продаваемый бензин ему не стыдно.

«Закупаемое топливо мы периодически сдаем на контроль в лабораторию. Для меня принципиальная история – что за топливо я продаю. Я очень трепетно подхожу к этому, я сам езжу на своем топливе, мои друзья ездят на моем топливе, вся семья ездит на моем топливе», — подчеркнул бизнесмен.

При этом он добавил, что периодически ему приходят претензии о некачественной заправке, но все жалобы предприниматель отметает как несостоятельные, поскольку имеет на руках заключения экспертиз. Артём уверен, что в Новосибирске добросовестный сервис по доставке топлива не может себе позволить продавать горючее по цене ниже рыночной.

«У нас не дешёвый бензин: 95 – 47,40 рубля. Если говорить о 92-ом – он может быть дороже, чем на некоторых заправках Газпрома. У меня он абсолютно точно не дешевле, чем где-либо. Это по сути дела невозможно», — пояснил бизнесмен.

При этом Артём добавил, что по мере выхода на рынок ему поступали предложения от «весьма сомнительных личностей», которые навязывали топлива на 3-5 рублей дешевле стоимости литра горючего у проверенных поставщиков.

«Бывает берешь ёмкость с пробником, а руки потом не отмываются несколько дней. Я езжу на Infiniti, я бы просто побоялся себе такое залить. Ребята, которые продают по весьма низким ценам, вероятно пользуются именно такими предложениями», — предположил предприниматель.

Общественник Алексей Носов отметил, что почти весь бензин, представленный в Новосибирской области, привезён с Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По его словам, добиться крупных скидок на НПЗ не удаётся даже у крупных компаний. О сервисах по доставке горючего в этом случае и говорить не приходится, отметил активист.

«Насколько велик получается соблазн, когда ты можешь смешать качественное топливо с какой-нибудь «бодягой» просто для того, чтобы поиметь экономическую выгоду. Я пока утверждать ничего не могу, пока мы их не проверили в лаборатории, но предполагаю, что такое вполне может быть», — заключил эксперт.

Когда проверки?

В октябре 2021 года в Правительстве Новосибирской области сообщили об образовании специальной комиссии по контролю за оборотом горюче-смазочных материалов при Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства. Новая структура должна отслеживать незаконный оборот топлива, в частности, деятельность мобильных АЗС.

По словам гендиректора компании «Полный бак», в последнее время контролирующие органы на связь с ним не выходили.

Журналисты Сиб.фм направили запрос в министерство с просьбой рассказать о предварительных результатах проведения проверок в отношении мобильных АЗС. Ответ на момент публикации получен не был.