Крещение-2022: карта купелей в Новосибирске, график работы и схема проезда

Фото из архива Сиб.фм, скриншот карты 2ГИС

Власти Новосибирска санкционировали крещенские купания в четырёх местах в Новосибирске, где будут оборудованы купели. Журналисты Сиб.фм рассказывают и показывают, где можно совершить ритуальное омовение.

Окунуться в ледяную прорубь на праздник Крещения Господня в Новосибирске можно будет в четырёх местах: два из них расположены в Ленинском районе, одно – в Октябрьском, ещё одно – в Советском районе.

Самая ближняя к центру города купель размещена на реке Обь под Димитровским мостом у аквапарка «Аквамир», расположенного по адресу улица Яринская, 8. Припарковаться можно будет на большой парковке непосредственно под переправой, а затем преодолеть несколько сотен метров пешком. Эта купель единственная будет работать до 21:00, остальные – до полуночи.

Ещё одна купель расположена чуть дальше, вниз по течению Оби, подъехать к ней можно через Затон: ближайший к ней дом – № 97 по улице Заобской.

На правом берегу купель расположена в районе жилмассива Европейский берег и Бугринского моста. Чтобы не ошибиться в пути, в навигатор можно забить адрес: улица Владимира Заровного, 42. Оказавшись у этого дома, купель будет видна невооружённым глазом.

Наконец самая отдалённая купель для жителей центра окажется в Советском районе, зато до неё будет проще всего добраться жителям Академгородка и ОбьГЭСа. Прорубь будет оборудована рядом с парком культуры и отдыха «У моря Обского» на пляже «Бумеранг».

Специалисты несколько дней назад провели контрольные замеры толщины льда: во всех вышеперечисленных местах она составила не менее 30 см. Непосредственно перед началом купаний все места будут обследованы кинологами, выставлены дежурные из числа сотрудников правоохранительных органов.

В этом году изначально несанкционированными местами для купания были названы возможные купели на озере на Юго-Западном жилмассиве и на котловане у микрорайона Горский.

Напомним, ранее новосибирские власти отказались отменять крещенские купания из-за угрозы распространения COVID-19.