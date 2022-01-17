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общество

Мэр Локоть призвал проверить незаконные АЗС в Новосибирске

Фото Мэр Локоть призвал проверить незаконные АЗС в Новосибирске
Фото Мэр Локоть призвал проверить незаконные АЗС в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Изобилие незаконных автозаправок создаёт в Новосибирске системную проблему, заявил 17 января мэр Анатолий Локоть и предложил провести внеплановые проверки по их выявлению.

В минувшее воскресенье, 16 января, на Красноармейской, 175 в Новосибирске загорелась незаконная заправка. Огонь охватил цистерну с бензином и гараж, в котором она находилась. К моменту локализации пламя распространилось на площади 100 кв. м.

17 января мэр Анатолий Локоть заявил, что данный случай выявляет в городе системную проблему.

Также он отметил, что на самовольные АЗС поступает много жалоб.

«В связи с этим я предлагаю провести внеплановые проверки (на предмет выявления других подобных АЗС. — Прим. ред.) совместно с МЧС», — сказал он на совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об одной из таких заправок, которая базируется на Выборной улице. По решению администрации Октябрьского района в конце 2021 года она была снесена, однако уже в начале 2022-го возобновила работу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
Локоть
заправка
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