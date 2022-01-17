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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил почётное звание «Ветеран труда»

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил почётное звание «Ветеран труда»
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил почётное звание «Ветеран труда»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю присвоили звание ветерана за многолетний добросовестный труд.

В Новосибирске опубликовали распоряжение губернатора о присвоении званий ветеранов труда жителям региона. Одним из новоиспечённых ветеранов стал мэр Анатолий Локоть. Документ был подписал врио губернатора Сергеем Сёмкой.

Как указано в документе, звание «Ветеран труда» могут получить в соответствии с федеральным законом. В регионе его дают за многолетний добросовестный труд. У всех категорий может быть разный стаж, однако вскоре их наградят орденами или медалями, званиями или ведомственными знаками.

В списке новых ветеранов труда несколько десятков имён, среди которых и Анатолий Евгеньевич Локоть.

Отметим, что данный статус даёт его обладателям различные льготы. В частности, ежемесячную социальную выплату. Например, Анатолий Локоть будет получать выплату в 418 рублей. Малообеспеченные граждане могут рассчитывать на сумму в 696 рублей, однако для этого нужно собрать необходимый пакет документов.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами Сиб.фм назвал три главные проблемы Новосибирска. По его мнению, именно их нужно решать в первую очередь. Речь идёт о благоустройстве, наружной рекламе и дефицит мест в образовательных учреждениях.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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