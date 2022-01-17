Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил почётное звание «Ветеран труда»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю присвоили звание ветерана за многолетний добросовестный труд.

В Новосибирске опубликовали распоряжение губернатора о присвоении званий ветеранов труда жителям региона. Одним из новоиспечённых ветеранов стал мэр Анатолий Локоть. Документ был подписал врио губернатора Сергеем Сёмкой.

Как указано в документе, звание «Ветеран труда» могут получить в соответствии с федеральным законом. В регионе его дают за многолетний добросовестный труд. У всех категорий может быть разный стаж, однако вскоре их наградят орденами или медалями, званиями или ведомственными знаками.

В списке новых ветеранов труда несколько десятков имён, среди которых и Анатолий Евгеньевич Локоть.

Отметим, что данный статус даёт его обладателям различные льготы. В частности, ежемесячную социальную выплату. Например, Анатолий Локоть будет получать выплату в 418 рублей. Малообеспеченные граждане могут рассчитывать на сумму в 696 рублей, однако для этого нужно собрать необходимый пакет документов.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами Сиб.фм назвал три главные проблемы Новосибирска. По его мнению, именно их нужно решать в первую очередь. Речь идёт о благоустройстве, наружной рекламе и дефицит мест в образовательных учреждениях.