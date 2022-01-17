Минтруд сделал заявление для россиян, которые идут в отпуск в 2022 году

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В 2022 году россияне могут перенести или продлить отпуск, если заболели во время отдыха. Об этом сообщает Минтруд.

Для россиян, которые планируют отпуск в 2022 году, Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ сделало важное заявление. Речь идёт о ситуациях, когда человек заболел во время отпуска. Эксперты объяснили, как правильно поступить гражданину в такой ситуации.

Случаев, когда человек заболевает или получает какую-либо травму во время отпуска, немало. Поэтому многих беспокоит, как будут считаться дни отдыха, которые фактически проведены в больнице либо дома, но с градусником подмышкой.

Как сообщает издание PRIMPRESS, в 2022 году сотрудники могут перенести отпуск или продлить его, если они заболели во время отдыха.

Поскольку число дней отдыха в случае переноса не меняется, то и пересчитывать сумму отпускных работодателю не нужно.

В том случае, если работник получил травму во время отпуска, то для перенесения дней ему нужно будет предъявить больничный лист.

Также в Минтруде рассказали о ситуациях, когда человек заболевает во время отпуска и после этого принимает решение об увольнении.

«В таком случае продлевать ему дни отдыха или переносить их уже не будут. То же самое касается отпуска без сохранения зарплаты или взятого в период обучения», – сообщает PRIMPRESS.