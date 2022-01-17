Новикомбанк внедрил новые технологии для финансовой отчётности

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, при поддержке компании «Диасофт» успешно внедрил новую автоматизированную форму отчётности «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам». Форма отчётности Банка России введена с июля прошлого года.

К автоматизации исполнения обязательной задачи были подключены лучшие специалисты компании «Диасофт» – одного из крупнейших российских разработчиков и поставщиков решений для финансового сектора. «Диасофт» заблаговременно поддержал необходимую новую форму отчётности в программном продукте «Отчётность ЦБ РФ» на платформе развития Digital Q.Corporate (ранее – Diasoft FA# Beans). Для её подготовки были автоматизированы все необходимые функции, включая учёт параметров залога, заполнение справочника соответствий параметров элементов залога.

С введением данной формы Банк России планирует получать, систематизировать и хранить всю информацию о каждом объекте имущества или имущественных прав заёмщиков, находящемся в залоге у банков. Сложность новой формы во многом связана с тем, что банкам необходимо грамотно выстроить процесс по сбору и хранению дополнительной информации по залогам.

В ходе совместной работы специалистов Новикомбанка и компании «Диасофт» требовалось выяснить, как и в каком виде собирать данные, чтобы в итоге их правильно структурировать. Профессионализм команд и возможности обновлённого программного решения «Отчётность ЦБ РФ» позволили решить эти задачи.

«До запуска проекта в Новикомбанке новая форма была апробирована в пилотном режиме и в настоящее время применяется для подготовки отчётности в нескольких банках. В результате сотрудничества Новикомбанк получил возможность оперативного формирования новой формы отчётности и с минимальными трудозатратами», – прокомментировал Артём Ендеров, руководитель направления сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт».

«Цифровая трансформация бизнеса и автоматизация внутренних бизнес-процессов– значимые направления деятельности Новикомбанка. В ходе совместной работы со специалистами компании «Диасофт» мы успешно сформировали и сдали новую сложную форму отчётности Банка России. Результаты проекта соответствуют нашим ожиданиям. Мы протестировали готовое решение и теперь ежемесячно благополучно его применяем», – подчеркнул Евгений Фролов, директор департамента отчётности Новикомбанка.