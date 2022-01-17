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Новикомбанк внедрил новые технологии для финансовой отчётности

Фото Новикомбанк внедрил новые технологии для финансовой отчётности
Фото Новикомбанк внедрил новые технологии для финансовой отчётности

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, при поддержке компании «Диасофт» успешно внедрил новую автоматизированную форму отчётности «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам». Форма отчётности Банка России введена с июля прошлого года.

К автоматизации исполнения обязательной задачи были подключены лучшие специалисты компании «Диасофт» – одного из крупнейших российских разработчиков и поставщиков решений для финансового сектора. «Диасофт» заблаговременно поддержал необходимую новую форму отчётности в программном продукте «Отчётность ЦБ РФ» на платформе развития Digital Q.Corporate (ранее – Diasoft FA# Beans). Для её подготовки были автоматизированы все необходимые функции, включая учёт параметров залога, заполнение справочника соответствий параметров элементов залога.

С введением данной формы Банк России планирует получать, систематизировать и хранить всю информацию о каждом объекте имущества или имущественных прав заёмщиков, находящемся в залоге у банков. Сложность новой формы во многом связана с тем, что банкам необходимо грамотно выстроить процесс по сбору и хранению дополнительной информации по залогам.

В ходе совместной работы специалистов Новикомбанка и компании «Диасофт» требовалось выяснить, как и в каком виде собирать данные, чтобы в итоге их правильно структурировать. Профессионализм команд и возможности обновлённого программного решения «Отчётность ЦБ РФ» позволили решить эти задачи.

«До запуска проекта в Новикомбанке новая форма была апробирована в пилотном режиме и в настоящее время применяется для подготовки отчётности в нескольких банках. В результате сотрудничества Новикомбанк получил возможность оперативного формирования новой формы отчётности и с минимальными трудозатратами», – прокомментировал Артём Ендеров, руководитель направления сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт».

«Цифровая трансформация бизнеса и автоматизация внутренних бизнес-процессов– значимые направления деятельности Новикомбанка. В ходе совместной работы со специалистами компании «Диасофт» мы успешно сформировали и сдали новую сложную форму отчётности Банка России. Результаты проекта соответствуют нашим ожиданиям. Мы протестировали готовое решение и теперь ежемесячно благополучно его применяем», – подчеркнул Евгений Фролов, директор департамента отчётности Новикомбанка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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технологии
финансы
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