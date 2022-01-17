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Новосибирский орнитолог рассказал о влиянии аномально тёплой зимы на птиц

Фото Новосибирский орнитолог рассказал о влиянии аномально тёплой зимы на птиц
Фото Новосибирский орнитолог рассказал о влиянии аномально тёплой зимы на птиц

Фото pixabay.com

В Новосибирске орнитолог прогнозирует отсутствие дроздов и свирелей в текущем зимнем сезоне.

2022 год в Новосибирске начался с аномально тёплой погоды – как это повлияет на птиц, рассказал орнитолог Алексей Яновский. Специалист рассказал «АиФ-Новосибирск», что такая же зима была 25 лет назад – в 1997 году.

«Уже слышал весеннюю дробь дятлов. Чтобы в январе они специально издавали музыкальные трели, колотя по полым стволам деревьев или по сухому электрическому столбу, – это больше похоже на их поведение в апреле», – рассказал специалист.

По словам орнитолога, в регионе действительно наблюдается аномальное потепление в конце 2021-начале 2022 года. Яновский отмечает, что такая погода положительно скажется на птиц, например, в добыче пищи.

В регионе также ожидается похолодание до -20 и более градусов. Однако на птиц это не повлияет, рассказал орнитолог. Он объяснил, что такое поведение называется «фотопериодами» – когда птицы чувствуют продолжительность светового дня и чаще реагируют на суточный ритм освещённости. Поэтому перепады температур на них не скажутся.

Отдельно орнитолог отметил, что в этом году рябины стоят нетронутым. Яновский объяснил, что такое происходит из-за отсутствия дроздов и свиристелей – главных потребителей плодов этого дерева. Так, дрозды могут не хотеть лететь в город, а свиристелей может не быть из-за лесных пожаров.

В связи с этим специалист делает прогноз, что этих птиц этой зимой может не оказаться вообще. Поэтому плоды рябин могут засохнуть и блокировать цветение новых ягод следующей зимой.

«Но они когда-то жили без наших декоративных рябин, – отметил Яновский. – В лесах ели ягоды облепихи. Они станут зимним кормом для птиц».

Напомним, орнитологи из Новосибирска смогли отследить миграцию орла-карлика, который занесён в «Красную книгу».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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