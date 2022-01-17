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Новые автобусы вышли на маршрут № 88 на левом берегу Новосибирска 17 января

Фото Новые автобусы вышли на маршрут № 88 на левом берегу Новосибирска 17 января
Фото Новые автобусы вышли на маршрут № 88 на левом берегу Новосибирска 17 января

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

В понедельник, 17 января, на левом берегу Новосибирска после укомплектования новыми автобусами возобновилась работа маршрута № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус».

Автобусный маршрут № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» 17 января возобновил работу в Новосибирске. Теперь пассажиров перевозят новые автобусы марки ПАЗ 320415-14, адаптированные в том числе для инвалидов. Специально для комфорта маломобильных лиц они имеют низкий пол, аппарель и накопительную площадку в задней части салона.

Кроме того, новые автобусы оборудованы кондиционерами, электронной системой информирования пассажиров и их подсчёта, а также системами видеонаблюдения и бескондукторной оплаты проезда.

Напомним, что схема движения маршрута № 88 после укомплектования новыми автобусами изменилась, ознакомиться с ней можно по ссылке.

В управлении пассажирских перевозок мэрии объясняли, что её скорректировали для улучшения транспортного сообщения между микрорайоном ОбьГЭС, Краснообском, Малым Кривощеково, Северо-Чемским жилмассивом и площадью Маркса.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
автобус
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