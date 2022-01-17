Оттепель до +3 с дождём пришла в Новосибирск 17 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

17 января температура в Новосибирске и области поднялась больше чем на десять градусов.

Утром 17 января новосибирцев ждало резкое потепление: температура воздуха увеличилась почти на пятнадцать градусов. Если 16 января столбики термометров в регионе показывали до -10 градусов, ночью 17 января температура перешла на шкалу со знаком плюс. К семи часам температурное значение поднялось до +3.

Резкое потепление жители Новосибирска смогли заметить и визуально: улицы города «поплыли».

Снег сошёл с асфальта достаточно быстро, превратившись в крупные лужи.

Также подтаявшая масса смешалась с противогололёдными реагентами.

Вместе со стремительным понижением температуры в Новосибирскую область пришли и осадки. Ночью с 16 на 17 января жители могли заметить мокрый снег, а в некоторых районах города был даже дождь.

Тем не менее ожидается, что к вечеру столбики термометров вернутся к прежним значениям. Снижение температуры будет планомерным и начнётся уже в обед, после 13 часов: с +1 атмосферное значение опустится до -2. К 22 часам ожидается понижение до -8 градусов.

До выходных в Новосибирске и регионе ожидается стабильное понижение температуры до -14 градусов. В начале следующей недели новосибирцам следует ожидать похолодания до -24 градусов. Об этом свидетельствует прогноз от Gismeteo.

Как отмечается в прогнозе ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на дорогах города сохраняется гололедица. Также в течение дня возможно усиление порывов ветра.

Как ранее писал Сиб.фм, синоптики прогнозировали, что во второй половине января температура воздуха в регионе окажется выше нормы на 2-4 градуса.