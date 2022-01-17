Переболевшая COVID-19 жительница Новосибирска полгода не может восстановить обоняние

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Жительница Новосибирска Елена 6 месяцев назад переболела коронавирусом. Часть запахов женщина не чувствует до сих пор либо «слышит» их в искажённом виде.

Переболевшая коронавирусом сибирячка уже больше полугода не может восстановить здоровье. Кроме постоянной слабости, которую женщина списывает на хронический недосып, Елена столкнулась с искажённым восприятием запахов. Многие привычные ароматы перестали казаться приятными, а часть продуктов и вовсе перешла в категорию дурнопахнущих.

Не пахнет, а воняет

«На работу иду мимо небольшой пекарни. Раньше я обожала это место – аромат свежей выпечки сводил с ума. Особенно нравился запах самсы или лепёшек. Теперь я эту точку обхожу за несколько метров. Пахнет, простите, туалетом или мертвечиной какой-то», – рассказала Елена.

Коронавирус женщина перенесла в лёгкой форме. Температура держалась около недели, кашля не было, но обоняние пропадало.

«К окончанию больничного запах почти полностью вернулся. Я решила, что легко отделалась, пока месяца через два после выздоровления не стала замечать странные вещи», – добавила собеседница.

По словам Елены, сначала она стала острее воспринимать запахи, исходящие от окружающих людей.

«Если рядом человек вдруг вспотел, мне тяжело до тошноты. Причём, никто, кроме меня, этого не чувствовал. Потом начали напрягать запахи готовящейся еды. Мясо варится – кошмар, с яйцами та же история. И когда это закончится, непонятно», – добавила она.

Елена уже побывала на приёме у лора. Врач посоветовал регулярно полоскать нос, а также пропить курс препарата с витамином B.

«Доктор сказала, что паниковать из-за искажения запахов не стоит. Это вопрос времени, и восстановление может занять до года», – уточнила женщина.

Что говорят врачи

Терапевт новосибирского центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко рассказала, что искажение обоняния является одним из частых последствий коронавирусной инфекции.

«Этот симптом проявляется иногда спустя недели и даже месяцы после выздоровления. Гипосмия (снижение обоняния), аносмия (полная потеря обоняния) или паросмия (искажение запахов) возникают очень часто у пациентов. Кроме того, запахи могут восстановиться и через какое-то время снова надолго пропасть», – объяснила медик.

При этом период окончательного восстановления обоняния разнится от случая к случаю.

«По своему опыту могу сказать, что нет никакой прямой корреляции с тяжестью течения и продолжительностью заболевания, всё строго индивидуально. Терапевты работают над восстановлением запахов и вкусов у наших пациентов в тесной связке с врачами-отоневрологами. Подходы восстановления обоняния очень индивидуальны: медикаментозная терапия, витаминотерапия, БАДы», – добавила Филоненко.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал истории россиян, которые также столкнулись с искажением запахов.