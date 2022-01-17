Под Новосибирском обезвредили две лаборатории по производству взрывчатки

Фото пресс-службы УФСБ по Новосибирской области

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Новосибирской области, которые в частном доме и квартире наладили производство самодельных бомб.

Контрразведчики сообщили о результатах проведения спецоперации в Новосибирской области. Правоохранители задержали двух мужчин, которых заподозрили в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ. Обыски прошли в частном доме и квартире задержанных.

«Изъято свыше 2,5 килограмма пороха, 70 ёмкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование», – сообщили в региональном управлении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. К расследованию дела подключились следователи ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в августе минувшего года сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области 17 иностранцев, которые наладили на территории региона вербовку местных жителей в члены запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», а также организовали сбор денег на нужды боевиков в Сирии.