Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в 2021 году увеличилась более чем на треть

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Объём погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в 2021 году превысил 1,1 млн тонн, что на 37 % больше, чем в предыдущем году.

В декабре прошлого года объём погрузки зерна составил 166 тыс. тонн, что на 64 % выше показателя декабря 2020 года. В объёме перевезённых зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур.

В том числе погрузка зерна на экспорт в прошлом году в Новосибирской области составила 532 тыс. тонн, что почти на 6 % превысило показатель 2020 года. Среди основных импортёров зерновой продукции такие страны, как:

Казахстан – 197 тыс. тонн;

Киргизия – 76 тыс. тонн;

Китай – 72 тыс. тонн;

Монголия – 56 тыс. тонн.

Для обеспечения бесперебойных отправок зерна по России в ОАО «РЖД» реализуется ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.