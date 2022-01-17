Полиция задержала новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае

УМВД России по Алтайскому краю

Житель Новосибирска насмерть сбил пешехода в Бийске и скрылся с места ДТП.

Полицейские задержали новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае и скрылся с места происшествия. Об этом рассказала пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло еще во время новогодних праздников. 6 января житель Новосибирска сбил пешехода в алтайском Бийске и скрылся с места происшествия. От полученных травм 30-летний мужчина скончался в больнице. Сам виновник происшествия уехал из города.

Полиция установила личность виновника смертельного ДТП. Им оказался 42-летний житель Новосибирска. После аварии мужчины попытался скрыть следы повреждения на автомобиле. Он поменял капот и избавился от помятого бампера. Однако несмотря на усилия нарушителя скрыть следы преступления, правоохранители задержали его по месту жительства.

В полиции открыли уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.