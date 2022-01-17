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Полиция задержала новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае

Фото Полиция задержала новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае
Фото Полиция задержала новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае

УМВД России по Алтайскому краю

Житель Новосибирска насмерть сбил пешехода в Бийске и скрылся с места ДТП.

Полицейские задержали новосибирца, который насмерть сбил пешехода на Алтае и скрылся с места происшествия. Об этом рассказала пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло еще во время новогодних праздников. 6 января житель Новосибирска сбил пешехода в алтайском Бийске и скрылся с места происшествия. От полученных травм 30-летний мужчина скончался в больнице. Сам виновник происшествия уехал из города.

Полиция установила личность виновника смертельного ДТП. Им оказался 42-летний житель Новосибирска. После аварии мужчины попытался скрыть следы повреждения на автомобиле. Он поменял капот и избавился от помятого бампера. Однако несмотря на усилия нарушителя скрыть следы преступления, правоохранители задержали его по месту жительства.

В полиции открыли уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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