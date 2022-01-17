Появились кадры из подвала, где мужчина держал похищенную 23-летнюю девушку

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Летом 2021 года мужчина похитил 23-летнюю девушку во время свидания: она прожила в подвале с шумоизоляцией 9 дней.

В Нижнем Новгороде обнародовали кадры из подвала, где более недели удерживали похищенную 23-летнюю девушку. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на местное телевидение.

Известно, что история произошла ещё летом 2021 года – в конце августа пропала 23-летняя девушка. Позднее выяснилось, что её украл один из жителей города. Портал сообщает подробности произошедшего.

Оказалось, что девушка познакомилась с похитителем через интернет. Вскоре он позвал её на свидание, заехал за ней, и больше недели её никто не видел. Только в начале сентября пропавшую нашли в подвале одного из гаражей, который полностью подготовили для проживания. Свою жертву мужчина удерживал 9 суток, регулярно избивая и насилуя.

Накануне были предоставлены кадры с места преступления. На них видно, что помещение было оборудовано для проживания, в нём специально установили шумоизоляцию, поэтому криков девушки слышно не было. Для дополнительной защиты снаружи посадили собаку.

На данный момент мужчину задержали, на время расследования его посадили в СИЗО.

Отметим, что, по данным некоторых источников, пострадавшая познакомилась с будущим мучителем через сайт по эскорт-услугам. За регулярные встречи девушка могла получить 100 тысяч рублей на содержание.

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