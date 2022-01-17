Председатель «Ветеранов России» объяснил недопустимость межнациональных конфликтов

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Разжигание межнациональной розни и прочие конфликты с «этнической подоплёкой» — прямой путь к «гибели» России.
«Во-первых, разжигать межнациональную рознь недопустимо. Именно с неё начинается развал государства. Во-вторых, Россия сильно пострадала от международного терроризма, и подобные угрозы могут озвучивать либо не совсем адекватные люди, либо необразованные, кто никогда не общался ни с ветеранами боевых действий, ни с теми же ополченцами из Дагестана, вставшими в своё время с оружием в руках на пути боевиков», —
подчеркнул Резяпов.
Также эксперт подчеркнул, что противодействие терроризму и экстремизму в России — одна из важнейших задач, чтобы обеспечить безопасность не только на уровне государства, но и общества.
«Эта работа зависит от нашей чёткой позиции, позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. Считаю, что в нашей стране профилактика экстремистских и террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в укреплении экономического и политического потенциала нашей страны», —
считает Резяпов.
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