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общество

Председатель «Ветеранов России» объяснил недопустимость межнациональных конфликтов

Фото Председатель «Ветеранов России» объяснил недопустимость межнациональных конфликтов
Фото Председатель «Ветеранов России» объяснил недопустимость межнациональных конфликтов

Фото с сайта pixabay.com

Разжигание межнациональной розни и прочие конфликты с «этнической подоплёкой» — прямой путь к «гибели» России.

Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Так он прокомментировал конфликт в одном из автобусов Москвы: там молодой человек, называвший себя дагестанцем, начал скандал, когда водитель отказался сделать остановку в неположенном месте.
Пассажиры салона попытались успокоить мужчину, но тот назвал их «нацистами», а затем пообещал «бить русских».
Также Ильдар Резяпов обратил внимание на подобный инцидент в московском метро: там мужчина угрожал россиянам расправой. Соответствующий ролик опубликовал в своём Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Во-первых, разжигать межнациональную рознь недопустимо. Именно с неё начинается развал государства. Во-вторых, Россия сильно пострадала от международного терроризма, и подобные угрозы могут озвучивать либо не совсем адекватные люди, либо необразованные, кто никогда не общался ни с ветеранами боевых действий, ни с теми же ополченцами из Дагестана, вставшими в своё время с оружием в руках на пути боевиков», —

подчеркнул Резяпов.

Также эксперт подчеркнул, что противодействие терроризму и экстремизму в России — одна из важнейших задач, чтобы обеспечить безопасность не только на уровне государства, но и общества.

«Эта работа зависит от нашей чёткой позиции, позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. Считаю, что в нашей стране профилактика экстремистских и террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в укреплении экономического и политического потенциала нашей страны», —

считает Резяпов.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

межэтнические отношения
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