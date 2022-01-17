Прорубь после COVID-19: можно ли окунаться в купель переболевшим коронавирусом – что говорят врачи

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Переболевшим COVID-19 врачи категорически не советуют окунаться в ледяную воду из-за угрозы спазма сосудов. Нельзя купаться в проруби на Крещение людям с гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Прививка от коронавируса не является противопоказанием, если после неё прошло несколько недель.

Ковид поражает сосуды, и именно это делает таким опасным купание в проруби для людей, переболевших коронавирусом, предупреждает врач Владимир Хорошев.

Действительно, к числу главных опасностей купания в ледяной воде врачи относят: сердечный приступ из-за спазма сосудов, нарушение дыхания, судороги, быстрое развитие пневмонии. Категорически противопоказаны ледяные купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолёгочными, гинекологическими заболеваниям и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. А также аллергикам, страдающим холодовой крапивницей.

Если у человека остаются хоть какие-то последствия после перенесённой коронавирусной инфекции, в частности, слабость, нарушение сна, воздержаться от ныряния в прорубь советует и врач-терапевт, к. м. н. Ярослав Ашихмин.

А вот прививка от коронавируса не является противопоказанием для купания на Крещение.

«Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить», – считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург (разработчик вакцины «Спутник V»).

Но врачи не рекомендуют ледяные купания в первые недели после вакцинации.

РПЦ предупреждает, что обряд купания в проруби необязателен для верующих и в определённых случаях является суеверием.

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов.

Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество»,

– считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске. Главная традиция Крещения – набрать освящённой крещенской воды.

Напомним, на Крещение-2022 в Новосибирске откроют четыре купели в Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. График раздачи святой воды 18 и 19 января в Новосибирске читайте на Сиб.фм.