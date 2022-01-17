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Рассекречено шокирующее пророчество Ванги о Тёмной луне в 2022 году

Фото Рассекречено шокирующее пророчество Ванги о Тёмной луне в 2022 году
Фото Рассекречено шокирующее пророчество Ванги о Тёмной луне в 2022 году

Скриншот видео из YouTube

Очередное жуткое пророчество болгарской ясновидящей Ванги стало достоянием общественности. На этот раз мир облетело предсказание великой целительницы на 2022 год – человечество ждут тяжёлые испытания.

Красный Дракон и Тёмная луна будут определять судьбу человечества в 2022 году. Причём оба образа несут несчастья, испытания и конфликты, но именно о них говорила великая болгарская ясновидящая Ванга в одном из последних своих предсказаний. Откровения пророчицы были озвучены в эфире Первого канала.

Как пишет издание «МК в Новосибирске», Ванга относится к числу ясновидящих, чьи предсказания сбываются почти со стопроцентной точностью. Именно поэтому слова пророчицы о технических катаклизмах и болезнях в 2022 году выглядят настолько пугающе.

В предсказаниях Ванги звучит такая фраза: «Красному Дракону будут угрожать. Но Дракон гордо покажет свои клыки, и все, кто осмелились грозить ему, пожалеют».

Исследователи по-разному толкуют значение этого видения ясновидящей, но большинство сходятся во мнении, что речь идёт о Китае.

Не исключено, что в 2022 году страну продолжат обвинять в распространении коронавируса. Также негатив вокруг КНР может быть связан с бойкотом Олимпиады в Пекине. Дело в том, что ряд государств, в том числе США, бойкотируют спортивное мероприятие.

Ещё одно предсказание связано с Луной.

«Луна покажет скрытую сторону и заставит мир содрогнуться. Люди увидят, как были глупы, и ужаснутся», – предупреждала Ванга.

Как рассуждают исследователи, это откровение ясновидящей носит скорее технологический, нежели мистический характер. По всей вероятности, речь идёт о космических лунных программах Китая, России и США. Три мировых державы намерены добывать на Луне, что может привести к битве за ресурсы. Не исключено, что на Луне будет обнаружено нечто опасное.

«У людей будет океан денег, они построят дома на других планетах, но жить на них не смогут».

В этой части пророчества речь, скорее всего, идёт о проекте Илона Маска по колонизации Марса в ближайшие пять лет. SpaceX планирует разработать полноценную систему автономного жизнеобеспечения и доставить на Марс с первыми грузовыми челноками уже в 2022 году.

Напомним, ранее было рассекречено пророчество Ванги, связанное с датой 2 февраля 2022 года. Ясновидящая предупредила, что произойдёт, когда сойдутся пять двоек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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