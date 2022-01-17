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Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области в 2021 году составил 2 %

Фото Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области в 2021 году составил 2 %
Фото Рост погрузки на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области в 2021 году составил 2 %

Фото pixabay.com

Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в 2021 году составила более 23 млн тонн, что на 2 % больше, чем в 2020 году.

Объём погрузки каменного угля в прошлом году остался на уровне 2020 года и составил почти 12,9 млн тонн. При этом более 90 % угля погружено на станциях Евсино и Линёво.

Кроме того, в 2021 году в Новосибирской области также погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 1,2 млн тонн (+4,4 %);
  • зерна – 1,2 млн (+37,3 %);
  • лома чёрных металлов – 557 тыс. тонн (+21,8 %);
  • цемента – 449 тыс. тонн (+19,1 %);
  • метизов – 320 тыс. тонн (+4,7 %).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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РЖД
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