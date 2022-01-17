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Синоптики назвали самый снежный месяц за последние 5 лет в Новосибирске

Фото Синоптики назвали самый снежный месяц за последние 5 лет в Новосибирске
Фото Синоптики назвали самый снежный месяц за последние 5 лет в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала, сколько снега в норме должно выпадать в Новосибирске в начале зимы (в ноябре и декабре), и назвала самый снежный месяц за последние 5 лет.

Больше всего снега в Новосибирске за последние 5 лет выпало в ноябре 2018 года, рассказала Сиб.фм начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Фото Синоптики назвали самый снежный месяц за последние 5 лет в Новосибирске 2

Тогда толщина снежного покрова составляла 68 миллиметров при норме в 34 — то есть оказалась вдвое больше. При этом в декабре того же года снег был в дефиците: всего 21 мм при норме в 29, отметила эксперт.

Говоря о декабрях последних пяти лет, Лапчик уточнила, что самым богатым на осадки был декабрь 2019 года, когда толщина покрова достигла 55 мм, или 190 % месячной нормы.

«Если говорить про декабри, то чаще всего снега выпадает больше нормы. Дефицит отмечался только в декабре 2018 года», — подчеркнула глава Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ниже можно увидеть количество снега в Новосибирске в начале зимы в разные годы на графике.

Напомним, ранее Лапчик объясняла, почему нынешнюю зиму в Новосибирске можно назвать мягкой.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

зима
снег
Гидрометцентр
Новосибирск
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