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В Новосибирске на дороге сгорел пассажирский автобус

Фото В Новосибирске на дороге сгорел пассажирский автобус
Фото В Новосибирске на дороге сгорел пассажирский автобус

Фото: кадр из видео, опубликованного в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Утром в понедельник, 17 января, на улице Немировича-Данченко в Новосибирске загорелся пассажирский автобус, в котором находились 35 пассажиров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Утром 17 января в Ленинском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус. По данным МЧС, сообщение о ЧП на улице Немировича-Данченко поступило в 06:50. Спустя менее чем 20 минут, в 07:07, огонь был локализован, а в 07:22 полностью ликвидирован.

В момент возгорания в салоне находились 35 пассажиров, все они оперативно эвакуировались и не пострадали, сообщили спасатели. Площадь пожара, по предварительной информации, составила 8 квадратных метров.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры и видео с места происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирске посреди дороги сгорела машина скорой помощи. Инцидент произошёл в Первомайском районе, пациентов внутри не было.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

МЧС
Новосибирск
автобус
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