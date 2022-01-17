В Новосибирске объявили в розыск мужчину за домогательства школьниц в подъездах

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Неустановленный мужчина домогается несовершеннолетних девочек в подъездах домов в Новосибирске.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который приставал к несовершеннолетней девочке в подъезде. СУ СКР по региону распространило снимки предполагаемого преступника с камер видеонаблюдения.

Фото СУ СКР по Новосибирской области

По предварительным данным, вечером 11 января неустановленный мужчина домогался школьницы рядом с кабиной лифта в доме на Красном проспекте. Как сообщили в СК, он совершил преступление «против половой неприкосновенности и половой свободы личности» в отношении девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего 14 лет, но не достигшего 16 лет»).

Если кто-либо обладает информацией об этом мужчине, следователи просят обратиться по адресу улица Красный проспект, дом № 179. Также можно сообщить данные по следующим телефонам: 8 (383) 227-20-87, 8 (383) 203-57-39.

При этом, по словам местных жителей, мужчина уже заклеймил себя как маньяк. Они рассказали, что он регулярно поджидает несовершеннолетних девочек у подъездов. Вместе с ними он входит внутрь здания и домогается школьниц.

Напомним, ранее у жителей Новосибирска вызвал беспокойство другой мужчина, который носит в руках детские колготки и подзывает к себе девочек-подростков.