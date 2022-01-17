В Новосибирске Северо-Чемской жилмассив останется без тепла и горячей воды 17 января

Pixabay.com

Северо-Чемской жилмассив в Новосибирске 17 января останется без отопления.

В новосибирском Северо-Чемском жилмассиве отключат подачу тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Соответствующая информация опубликована на портале «Мой Новосибирск».

Жители Северо-Чемского жилмассива в Новосибирске останутся без отопления и горячей воды практически на целый день. С 10:00 утра 17 января до 2:00 ночи 18 января в микрорайоне не будет подачи тепла и горячей воды. Пострадают жильцы домов на улицах Комсомольской, Саввы Кожевникова, Чемской и Герцена.

Причиной отключения теплоподачи стала авария на теплотрассе на Комсомольской улице.