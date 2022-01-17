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В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП

Фото В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
Фото В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП

Revizor.nsk / Instagram

В Новосибирске машина скорой помощи с беременной пациенткой попала в массовое ДТП.

Массовое ДТП с участием машины скорой помощи произошло вечером 16 января в Новосибирске. Очевидцы происшествия рассказали об обстоятельствах аварии в соцсетях.

Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 16 января. На пересечении улицы Военной и Ипподромской магистрали столкнулись три автомобиля, одним из которых была машина скорой помощи.

Очевидцы рассказали в новосибирском паблике Revizor.nsk, что участниками ДТП стали автомобили «Lexus», «Subaru» и машина скорой помощи. В автомобиле «скорой» находилась беременная женщина. По словам свидетелей происшествия, водитель джипа не уступил дорогу движущемуся со спецсигналом автомобилю скорой помощи. Кроме того, водитель и пассажир внедорожника сначала осмотрели повреждения, который получил их автомобиль, и только затем поинтересовались, не пострадала ли пациентка «скорой».

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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