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В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС

Фото В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС
Фото В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Остекление витражных фасадов нового ЛДС в Новосибирске ещё идёт, но на всех этажах на 100 % выставлены каркасные перегородки, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз побывал на стройплощадке нового ледового дворца спорта (ЛДС) в столице региона и назвал правильным подход строителей к организации процесса.

«Но не менее важно разворачивать работы по всем фронтам, по всем видам. Сегодня оборудование монтируется буквально «с колёс», по мере поставки: на всех этажах от первого до шестого», — отметил он.

В настоящее время на арене продолжается остекление витражных фасадов, но на всех этажах уже полностью выставлены каркасные перегородки и выполнена значительная часть работ по монтажу первого слоя гипсокартона, передаёт пресс-служба областного правительства.

Фото В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС 2

Фото В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС 3

Фото В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС 4

На малой тренировочной арене, куда в конце 2021 года начали подавать тепло, уже установились положительные температуры и начались работы по устройству полов. Вскоре строители приступят к внутренней отделке.

Напомним, что на завершение строительства нового ЛДС, который является крупнейшим в регионе спортивным объектом, из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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