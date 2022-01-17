В Новосибирске смонтировали каркасные перегородки на всех шести этажах нового ЛДС

Остекление витражных фасадов нового ЛДС в Новосибирске ещё идёт, но на всех этажах на 100 % выставлены каркасные перегородки, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз побывал на стройплощадке нового ледового дворца спорта (ЛДС) в столице региона и назвал правильным подход строителей к организации процесса.

«Но не менее важно разворачивать работы по всем фронтам, по всем видам. Сегодня оборудование монтируется буквально «с колёс», по мере поставки: на всех этажах от первого до шестого», — отметил он.

В настоящее время на арене продолжается остекление витражных фасадов, но на всех этажах уже полностью выставлены каркасные перегородки и выполнена значительная часть работ по монтажу первого слоя гипсокартона, передаёт пресс-служба областного правительства.