В Новосибирске снесли простоявшие почти 20 лет киоски возле ГУМа

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На проспекте Маркса в Новосибирске демонтировали киоски, простоявшие около 20 лет.

В минувшее воскресенье, 16 января, на проспекте Карла Маркса в Новосибирске (возле ГУМа) демонтировали киоски по продаже уличной еды. Также под снос попал павильон, в котором находилась парикмахерская.

Все эти объекты просуществовали на одной из главных улиц левобережья около 20 лет. Будут ли на их месте установлены новые, пока неизвестно.

Напомним, что в Новосибирске также продолжается демонтаж несанкционированных киосков. Сиб.фм неоднократно писал о том, как идёт процесс в разных районах.