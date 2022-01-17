Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирске выступили за повышение МРОТ до 35,7 тысячи рублей

Фото В Новосибирске выступили за повышение МРОТ до 35,7 тысячи рублей
Фото В Новосибирске выступили за повышение МРОТ до 35,7 тысячи рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска оценили новый уровень МРОТ в регионе в 13,8 тысячи рублей.

Жители Новосибирска высказались за увеличение минимального размера оплаты труда в 2,5 раза. Как выявило исследование сервиса по поиску работы SuperJob, он должен подняться до 35,7 тысячи рублей.

По данным проведённого опроса, потребности жителей мегаполиса заметно выросли. Ещё в конце 2020 года они просили поднять МРОТ до 32,1 тысячи рублей. Однако с 1 января 2022 года он поднялся на 1 тысячу рублей и составляет 13 890 рублей.

Среди российских городов уровень желаемого МРОТ в Новосибирске занимает 13-е место, сообщают специалисты SuperJob. Среди городов Сибири большие требования только у жителей Омска – 35,9 тысячи рублей, а на первом месте Красноярск – 36 тысяч рублей. Меньше всего хотят жители Барнаула – 32,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее жительницы Новосибирской области рассказали, что им задержали выплату пособий на детей с 3 до 7 лет на неделю. Несмотря на то что деньги пришли позже обычного, им на счета поступила проиндексированная сумма. Части мам сначала пришла зафиксированная прошлогодняя сумма, а позже – небольшая надбавка из-за индексации с 1 января 2022 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18043
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
11149
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
10242
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
9841
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
9175
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
7960
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6282
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов