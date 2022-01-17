В Новосибирске выявили 35 школьников с коронавирусом с помощью экспресс-тестов

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Очередное экспресс-тестирование на COVID-19 среди учеников 11-х классов школ Новосибирска выявило 35 заражённых, сообщил 17 января мэр Анатолий Локоть.
В минувшую пятницу, 14 января, ученики 11-х классов новосибирских школ (всего 6 446 человек) вновь прошли бесплатное добровольное экспресс-тестирование на COVID-19, сообщил 17 января мэр Анатолий Локоть. Из них 35 оказались заражены. В настоящее время из-за коронавируса на карантине находятся 16 классов.
Если говорить о ситуации в детских садах, то там временно закрыты три группы, уточнил глава Новосибирска.
Напомним, что тестировать школьников на наличие коронавируса в городе начали после новогодних праздников. Процедура была и остаётся добровольной.
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