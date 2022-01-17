Жители Новосибирска в соцсетях обсуждают одинокого рыбака на Оби

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Ночью 17 января новосибирец вышел на лед Оби в районе Затона ловить рыбу.

Жители Новосибирска в Сети обсуждают одинокого рыбака, который вышел на рыбалку ночью 17 января. Фотография с палаткой мужчины на льду Оби появилась в соцсетях и мгновенно собрала десятки комментариев.

«Когда жена совсем бесит. Или теща приехала», – написали новосибирцы в комментариях к посту об одиноком рыбаке на Оби.

В группе рыбаков «ВКонтакте» сегодня утром появилась фотография, на которой видно, что на льду Оби в районе Затона кто-то установил палатку и ловит рыбу. По словам автора, фото он сделал около 4:00 часов утра. Подписчики группы сразу же предположили, что неизвестный рыбак сбежал от жены и тещи. Еще одним популярным комментарием стало предположение, что именно этот мужчина выловил всю рыбу в реке.

«Вот почему рыбы нет, кто-то просто рано ее вылавливает»; «Рыбу любит»; «Или все достали»; «Существует поверье, что рыба клюет вчера и завтра – мужик решил проверить», – написали новосибирцы.

Позже в комментариях появился и сам герой обсуждаемого снимка. Мужчина рассказал, что поставил палатку в 3:15 ночи просто потому, что «А почему бы и нет».