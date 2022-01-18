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12 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Фото 12 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
Фото 12 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области скончались 12 заболевших коронавирусом, сообщил 18 января региональный оперативный штаб.

Ещё 12 человек с подтверждённым COVID-19 скончались в Новосибирской области: четверо мужчин и восемь женщин, сообщил 18 января оперативный штаб. Всего после заражения в регионе умерли 4 464 человека.

Новых случаев заражения за последние сутки зарегистрировали 237, больше, чем днём ранее. В целом их насчитывается 99 349, включая у 11 362 детей.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за последние 24 часа госпитализировали 2 452 пациента, в том числе 30 несовершеннолетних.

В отделениях реанимации находятся 275 человек, из которых 37 на ИВЛ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
оперштаб
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