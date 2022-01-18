Держатели карты «Мир» Новикомбанка могут получить туристический кешбэк

Новикомбанк

Держатели карты «Мир» Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, могут воспользоваться программой туристического кешбэка и получить 20% от стоимости поездки по стране. Всероссийская акция стартовала сегодня.

Туристический кешбэк можно получить, оплатив в период с 18 января по 12 апреля 2022 года пакетный или железнодорожный тур, круиз, проживание в отеле. Онлайн-оплату необходимо совершить картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир», на странице акции на сайте одного из партнеров Программы, список которых представлен на мирпутешествий.рф. Кешбэк вернется на эту же карту в срок до 5 дней с момента поступления информации об оплате в АО «Национальная система платежных карт».

В программе участвуют все регионы РФ. В рамках акции можно купить как готовый тур, так и оплатить проживание в отеле. Продолжительность тура должна быть не менее двух суток. Срок путешествия: с 18 января по 30 апреля 2022 годапри размещении в стационарных туристических объектах (отели, санатории) и с 18 января по 1 июня 2022 года при размещении на круизных судах и в железнодорожных поездах.Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует, возврат составит 20% от стоимости оплаченного путешествия, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок, которое можно приобрести по одной карте «Мир», не ограничено. Всего россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий. Они доступны на сайтах туроператоров, отелей и туристических агрегаторов, являющихся партнерами программы. Выбрать поездку и узнать список участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф.

«Национальная платежная система предоставляет большой набор различных бонусов для держателей карты «Мир». Клиенты Новикомбанка активно пользуются этими предложениями, в том числе, ожидая каждый новый этап полюбившейся акции при организации отдыха.Ведь туристический кешбэк – программа, которая позволяет отправиться в путешествие с ощутимой финансовой выгодой», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.