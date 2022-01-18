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Дочь забитого до смерти пенсионера в Новосибирске считает, что вышла на след убийцы отца

Фото Дочь забитого до смерти пенсионера в Новосибирске считает, что вышла на след убийцы отца
Фото Дочь забитого до смерти пенсионера в Новосибирске считает, что вышла на след убийцы отца

Фото Сиб.фм

Анна Глотова вынуждена в одиночку расследовать убийство отца в Новосибирске — женщина считает, что ей удалось выйти на след преступников.

Сибирячка Анна Глотова вынуждена в одиночку расследовать убийство отца-пенсионера 61-летнего Виктора Сигаева — неизвестные забили мужчину ещё 3 января возле магазина "Добрыня" в Ленинском районе Новосибирска.

По словам родственников погибшего, силовики не торопятся расследовать преступление. Тогда поисками возможных преступников занялась младшая дочка Сигаева Анна Глотова. Женщина считает, что ей удалось выйти на след мужчины, который может быть причастен к смерти её отца.

Анне удалось просмотреть видеозаписи с камер дома, расположенного возле места происшествия. И на них она заметила мужчину в порванной куртке и с раной на руке.

"У меня есть подозрение, что этот человек причастен, таких совпадений в принципе быть не может", — рассказала Анна Глотова.

Анна понимает, что с фотографией этого мужчины ей без труда удастся найти его — но она боится действовать дальше, потому что не понимает, что может быть на уме у этого человека.

"По сути сейчас моё расследование зашло в тупик, и я просто не знаю, что мне делать дальше". — признаётся женщина.

Напомним, недавно в Новосибирске было совершено ещё одно убийство. 25-летний ранее судимый житель Краснообска напал с ножом на бывшую девушку у лифта в доме на Печатников, 1. От полученных ранений 23-летняя сибирячка скончалась на месте.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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