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ГИБДД Новосибирской области возглавит полковник из Челябинска

Фото ГИБДД Новосибирской области возглавит полковник из Челябинска
Фото ГИБДД Новосибирской области возглавит полковник из Челябинска

Фото Густаво Зырянова

Замглавы управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков возглавит ГИБДД по Новосибирской области. Эту информацию журналистам подтвердили на нынешнем месте работы полковника полиции.

Главой УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области станет полковник полиции Александр Бабенков, занимающий в настоящее время должность заместителя начальника управления Госавтоинспекции по Челябинской области. Об этом пишет портал MGORSK.RU со ссылкой на источники на нынешнем месте работы Бабенкова.

Новосибирское управление ГИБДД временно возглавляет Михаил Фёдоров. Напомним, предыдущий начальник, Андрей Маерчук, скончался от коронавируса в апреле 2021 года. Ему было 50 лет.

В Новосибирской области новое назначение не комментируют, так как не владеют информацией.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
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