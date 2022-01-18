Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери

Фото ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери
Фото ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери

Фото ХК «Сибирь»

Вратарь Харри Сятери остаётся в ХК «Сибирь» ещё на один сезон.

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 32-летним финским вратарём Харри Сятери ещё на один сезон. Новый контракт действует до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

«У меня были варианты продолжения карьеры в других клубах, но мне хорошо в «Сибири». Мне нравится организация в целом, здесь хорошие люди. Я думаю, Новосибирск – это одно из лучших мест в КХЛ в плане поддержки болельщиков. На наших домашних играх очень громко. Также это хорошо и для моей семьи: остаться и не совершать перемен. Я очень-очень рад остаться здесь», – рассказал Сятери.

В социальных сетях среди болельщиков новость вызвала большой восторг. Новосибирцы рады, что вратарь остаётся в хоккейном клубе, и желают ему успехов в карьере.

«Мечты сбываются! Лучшая новость на сегодняшний день. Харри, спасибо, что остался с нами, ты – наша мощная любимая Снежинка», «Поздравляю с продлением контракта! Ура!», «Это суперновость! Даже представить такого не могла. Харри, отлично, что ты с нами!» – написали болельщики.

Отметим, что Харри Сятери играет за «Сибирь» с 2019 года, на его счету 132 матча, 5 из которых прошли в плей-офф. Всего у вратаря 13 матчей, сыгранных на ноль. В 2021 году Сятери стал серебряным призёром чемпионата мира.

Напомним, что в конце декабря в ХК «Сибирь» перешёл новый защитник Максим Гончаров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

2

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18927
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12218
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11115
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10779
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10099
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
9876
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6539
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов