ХК «Сибирь» продлил контракт с вратарём Харри Сятери

Фото ХК «Сибирь»

Вратарь Харри Сятери остаётся в ХК «Сибирь» ещё на один сезон.

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 32-летним финским вратарём Харри Сятери ещё на один сезон. Новый контракт действует до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

«У меня были варианты продолжения карьеры в других клубах, но мне хорошо в «Сибири». Мне нравится организация в целом, здесь хорошие люди. Я думаю, Новосибирск – это одно из лучших мест в КХЛ в плане поддержки болельщиков. На наших домашних играх очень громко. Также это хорошо и для моей семьи: остаться и не совершать перемен. Я очень-очень рад остаться здесь», – рассказал Сятери.

В социальных сетях среди болельщиков новость вызвала большой восторг. Новосибирцы рады, что вратарь остаётся в хоккейном клубе, и желают ему успехов в карьере.

«Мечты сбываются! Лучшая новость на сегодняшний день. Харри, спасибо, что остался с нами, ты – наша мощная любимая Снежинка», «Поздравляю с продлением контракта! Ура!», «Это суперновость! Даже представить такого не могла. Харри, отлично, что ты с нами!» – написали болельщики.

Отметим, что Харри Сятери играет за «Сибирь» с 2019 года, на его счету 132 матча, 5 из которых прошли в плей-офф. Всего у вратаря 13 матчей, сыгранных на ноль. В 2021 году Сятери стал серебряным призёром чемпионата мира.

Напомним, что в конце декабря в ХК «Сибирь» перешёл новый защитник Максим Гончаров.