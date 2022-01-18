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Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих
Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Церковный праздник Крещение состоится 19 января. По традиции, в эту священную дату люди купаются в проруби и набирают святую воду, чтобы быть здоровыми душой и телом. Сиб.фм подобрал красивые открытки и поздравления, которые можно отправить верующим в этот значимый день.

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 2

В затуманенных высях так бессильны слова, Кто-то щедро развесил по ветвям кружева, В этом святочном чуде есть Божественный свет, Родниковых прелюдий припорошенный след. Очищаются души под знаменьем креста, Так будем послушны В день Крещенья Христа!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 3

Крещение Господне наступает, Священный праздник празднует Земля. И память об Иисусе воскрешает, События далекие друзья. Войдите в воду, освежите тело Чтобы окрепнуть духом в сей же час, Надежду сохранить и укрепить чтоб веру. И Господь Бог благословит пусть вас.

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 4

Пусть крещенские морозы освещают ваши грёзы. Ангела дыханья пусть прогоняет вашу грусть. Пусть крещенская вода даст здоровья на года! Дом ваш пусть наполнят пеньем Ангелы! Со Святым Крещеньем!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 5

С праздником! Крещенские морозы Не сковали пылкие сердца, Ждут сегодня всех метаморфозы Волею Всесильного Творца! Пусть душа очистится, как воды, Станет чище девственных снегов, Пусть предупредит Господь невзгоды, Отвратит от скверны и грехов!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 6

Пусть здоровье крепчает, как крещенский мороз, И душа расцветает букетами роз! Будет бодрым и смелым, весёлым настрой, И удача бурлит полноводной рекой! Будет твёрдой вершиной душа для соблазнов, Чтобы ангел хранил от печалей и сглаза, Чтоб ушли далеко все пустые сомненья И берег тебя Бог в День святого Крещенья!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 7

Великий праздник наступил сегодня! И суть его священна и чиста, Пусть в этот день Крещения Господня Исчезнут прочь печаль и суета. Я с праздником вас с этим поздравляю, Желаю только счастья, мира и добра, Всё будет хорошо, я точно знаю, И будет так — сегодня и всегда!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 8

Когда над миром в полночь пролетая, Посланник Божий вам взмахнет крылом, Морозная искрится ночь святая, Тут освятится каждый водоем! Ни ветерка, а рябь по глади ходит, То Ангел омочил своё крыло, Крещенский свет над миром всходит, Чтоб было в нем лишь счастье и добро!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 9

С Крещением! Ну-ка, айда прыгать в прорубь – Очистить от скверны скопившейся душу, Пускай символично к вам спустится голубь Под звон колокольный окрестных церквушек! Пусть крещенская холодная вода Вам придаст здоровья, силы на года, Смоет грусть-тоску и тяжкий груз проблем, Годы долгие Господь пусть дарит всем!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 10

Хочу любимому мужчине В Крещенье счастья пожелать, И чтобы не было причины Грустить, болеть, и унывать. Желаний главных исполненья И бесконечной доброты, Надежды, радости, везенья, И в добром сердце – теплоты!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 11

В День священного Крещения Совершатся чудеса, Обострятся ощущения, Счастьем светятся глаза! Я желаю понимания, Нежных слов и доброты, Окружи родных вниманием, Не жалея теплоты!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 12

В день такой Христос крестился, Миру Бог Отец явился, Потому мы праздник чтим И поздравить вас хотим! Пусть крещенская водица В тихой реченьке струится, Избавляя вас от бед И даря удачи свет! Пусть в крещенские морозы Будет радость, а не слезы. И Господь вас защитит От печалей и обид!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 13

Я с Крещеньем в этот час Поздравляю честно вас! Пусть крещенская вода Вам поможет навсегда От болезней убежать И печалей не узнать!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 14

Коль не страшен прогноз И крещенский мороз, В Иордан окунись И родным улыбнись! Станет сердцу легко, И уйдут далеко Все тревоги твои, Станут светлыми дни! Хвори тоже пройдут Впрямь за пару минут. Мир добром расцветет, А душа запоет!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 15

С Крещеньем Господа сегодня Я вас поздравлю от души! И пожелаю жить свободней, Счастливей, меньше нагрешив! Великодушным, стойким, честным, И скромным вам желаю быть, Уметь духовное с телесным В себе с умом объединить. Уметь как Он – за всё ответить: За мысли и дела свои, За жизнь вокруг, за всё на свете, И помнить: Бог наш – Бог любви. И если вам учитель нужен, Проблема истины проста: Уже не мальчиком, но мужем Крестили Господа Христа.

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 16

В День благодатного Крещения Желаю радости общения! С целебною водой уйдёт Печаль и хворь твоя под лёд! Для очищения души Ты постарайся не грешить! Крестился Бог и ты крестись, Быть справедливым не ленись! Учись дарить добро другим, Люби других, и будь любим, От злобы отдаляйся, И жизнью наслаждайся!

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 17

Крещенье... Стужа, минус двадцать два! Я ж лезу в прорубь смело, при народе. Но не молитвы светлые слова, А нецензурные слова на ум приходит! Друзья стоят и пар пускают ртом, И тоже обещают искупаться, Но не сейчас, а как-нибудь потом, Когда вода дойдет, в плюс двадцать...

Фото Красивые открытки на Крещение-2022: лучшие поздравления и пожелания для верующих 18

Ранее Сиб.фм писал о целебных свойствах святой воды и «секрете» её долгого хранения. Иммунолог Ивлева объяснила, можно ли окунаться в прорубь на Крещение после прививки от COVID-19. Также в 2022 году в Новосибирске откроют четыре купели на Крещение.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Крещение
Новосибирская область
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