Медиатехнолог объяснил, как на новой квартире Монеточки отразится скандал в СМИ

По мнению медиатехнолога Солонкина, после скандала новая квартира Монеточки станет дороже.

Новая квартира певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) увеличится в цене при перепродаже после публикации адреса в СМИ, считает эксперт. Тем не менее, итоговая стоимость будет зависеть от «толкового риэлтора, мало-мальски разбирающегося в медиапространстве» — такое мнение высказал председатель экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме Александр Солонкин в беседе с NEWS.ru.

Специалист подчеркнул: плохой пиар тоже работает как реклама объекта.

Если это (публикация адреса квартиры. — NEWS.ru) не инсценировка, то можно поднять в моменте сумму сделки на имени, а сама певица права — заезжать в квартиру, где ещё не сделан ремонт, а к ней уже такое пристальное внимание, абсурдно. Она может обратиться к юристам и подать жалобу, попытаться отсудить компенсацию за такой деанон и травлю личной жизни. Говоря о том, как это повлияет на стоимость квартиры, тут не нужно ванговать. Всё зависит от толкового риэлтора, мало-мальски разбирающимся в медиа пространстве, —

заявил Солонкин.