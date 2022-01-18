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Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году
Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году

Фото: Сиб.фм

В России грядёт пятая волна коронавируса из-за появления нового штамма «омикрон», и эксперты рекомендуют активно вакцинироваться. У многих россиян уже подошёл срок для ревакцинации, однако у некоторых до сих сохраняется высокий показатель антител. Как им быть, ждать снижения антител, или ставить прививку спустя полгода – выяснил Сиб.фм.

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты по антителам тем россиянам, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Также QR-коды переболевших COVID-19 смогут получить те россияне, у кого есть антитела к коронавирусу, у кого был положительный ПЦР-тест.

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году 2

Для того, чтобы получить сертификат необходимо сделать качественный тест. То есть измерять, сколько именно у пациента антител, не придётся, сообщает bfm.ru. Отказ от количественных тестов вызывает сомнения у специалистов, потому что низкий уровень антител – 30, 50, 100 BAU/мл – не защищает от COVID-19. Правильным решением генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков считает выдачу сертификатов на разный срок в зависимости от уровня антител.

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году 3

«Например, от 300 до 500 BAU на миллилитр давал бы возможность получения QR-кода на месяц-два, а, скажем, уровень выше 1500 — на четыре-пять месяцев. Тогда, с моей точки зрения, это было бы оправданно даже с учётом «омикрон»-линии», – считает эксперт.

Впрочем, количественных тестов для выдачи так называемых иммунных паспортов не требуют нигде в мире, выбрав для определения антител качественный тест («да» или «нет»), Россия присоединяется к мировой практике. Но уровень антител порядка 31,2 единицы по BAU на миллилитр уже может быть определён качественным тестом, но не даёт защиты, предупреждают специалисты.

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году 4

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает показатель 500 BAU/мл «идеальным» для защиты от коронавируса.

А заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов предложил свой вариант шкалы защиты от коронавируса в зависимости от уровня антител: если уровень BAU/мл выше 140, то иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания с вероятностью более 95 %. Речь о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса.

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году 5

При BAU/мл от 140 до 1 700 вероятность защиты от заражения «уханьским» штаммом – 89 %.

BAU/мл выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта».

Если же уровень BAU/мл ниже 140 единиц, по мнению Нетёсова, необходимо пройти ревакцинацию.

Фото Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году 6

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске создали тест-систему для выявления «омикрона». Антитела к COVID-19 способны атаковать здоровые клетки, а также сколько антител нужно для сертификата переболевшего: как получить QR-код на полгода и на год.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
коронавирус
сертификат
вакцинация
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