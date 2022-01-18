Медотвод от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году

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В России грядёт пятая волна коронавируса из-за появления нового штамма «омикрон», и эксперты рекомендуют активно вакцинироваться. У многих россиян уже подошёл срок для ревакцинации, однако у некоторых до сих сохраняется высокий показатель антител. Как им быть, ждать снижения антител, или ставить прививку спустя полгода – выяснил Сиб.фм.

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что портал «Госуслуги» сможет выдавать сертификаты по антителам тем россиянам, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Также QR-коды переболевших COVID-19 смогут получить те россияне, у кого есть антитела к коронавирусу, у кого был положительный ПЦР-тест.

Для того, чтобы получить сертификат необходимо сделать качественный тест. То есть измерять, сколько именно у пациента антител, не придётся, сообщает bfm.ru. Отказ от количественных тестов вызывает сомнения у специалистов, потому что низкий уровень антител – 30, 50, 100 BAU/мл – не защищает от COVID-19. Правильным решением генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков считает выдачу сертификатов на разный срок в зависимости от уровня антител.

«Например, от 300 до 500 BAU на миллилитр давал бы возможность получения QR-кода на месяц-два, а, скажем, уровень выше 1500 — на четыре-пять месяцев. Тогда, с моей точки зрения, это было бы оправданно даже с учётом «омикрон»-линии», – считает эксперт.

Впрочем, количественных тестов для выдачи так называемых иммунных паспортов не требуют нигде в мире, выбрав для определения антител качественный тест («да» или «нет»), Россия присоединяется к мировой практике. Но уровень антител порядка 31,2 единицы по BAU на миллилитр уже может быть определён качественным тестом, но не даёт защиты, предупреждают специалисты.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает показатель 500 BAU/мл «идеальным» для защиты от коронавируса.

А заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов предложил свой вариант шкалы защиты от коронавируса в зависимости от уровня антител: если уровень BAU/мл выше 140, то иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания с вероятностью более 95 %. Речь о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса.

При BAU/мл от 140 до 1 700 вероятность защиты от заражения «уханьским» штаммом – 89 %.

BAU/мл выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта».

Если же уровень BAU/мл ниже 140 единиц, по мнению Нетёсова, необходимо пройти ревакцинацию.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске создали тест-систему для выявления «омикрона». Антитела к COVID-19 способны атаковать здоровые клетки, а также сколько антител нужно для сертификата переболевшего: как получить QR-код на полгода и на год.