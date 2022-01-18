Мэрия Новосибирска изымет участок возле «Сибири-Хоккайдо» под сквер

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске могут разбить новый парк или сквер рядом с культурным центром «Сибирь-Хоккайдо».

Мэрия Новосибирске планирует изъять земельный участок на территории «Аллеи городов» в Октябрьском районе. Объект находится рядом с культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». Известно, что данным участком владеет частная компания «Атенон». Постановление опубликовано на сайте муниципалитета 30 декабря 2021 года.

В документе указано, что изымаемый участок находится на улице Ипподромской. Общая площадь составляет 28,3 тысячи квадратного метра, кадастровая стоимость объекта – более 166 млн рублей. На территории власти намерены построить парк или сквер.

Согласно документу, мэрия предложила частной компании взамен отдать участок на улицах Родниковой и Стартовой. На последней ранее планировали построить церковь.

Отметим, что в культурном центре «Сибирь-Хоккайдо», рядом с которым планируют разбить сквер, регулярно проходят интересные мероприятия, на которых приходят жители Новосибирска. Например, на новогодних каникулах здесь прошла уникальная выставка мифологических существ Японии. Ранее выставка проходила только в Санкт-Петербурге, а после Сибири направилась прямиком в Стамбул.

Напомним, что в Новосибирске также планируют построить частный бассейн для жителей определённого микрорайона за 250 млн рублей. Завершить строительство планируется к 2024 году.