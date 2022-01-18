Многодетной матери грозит тюремный срок за избиение 7-летнего сына

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Женщина жестоко избила 7-летнего сына в подъезде дома – момент попал на камеру видеонаблюдения.

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери из посёлка Юганец Володарского района. Женщина избила 7-летнего сына в подъезде дома – преступление попало на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили на портале «Открытый Нижний» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Известно, что первыми об инциденте узнали соседи многодетной семьи. Они увидели запись с камеры видеонаблюдения, на которой женщина жестоко избивает своего ребёнка. После этого они обратились в полицию, и в отношении матери составили два административных протокола – за неисполнение родительских обязанностей и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Однако женщина вместе с двумя младшими дочерями успела сбежать из дома до приезда полиции и органов опеки. Многодетную мать не могли объявить в розыск, пока в отношении неё не возбуждено уголовное дело.

Только 18 января в отношении женщины завели дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Матери грозит большой штраф до 100 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее в Новосибирске родители избили одноклассницу сына из-за школьного буллинга.