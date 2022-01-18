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Новосибирец оборудовал инвалидную коляску доской для сноуборда

Фото Новосибирец оборудовал инвалидную коляску доской для сноуборда
Фото Новосибирец оборудовал инвалидную коляску доской для сноуборда

Фото Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна

Бывший спортсмен на инвалидной коляске смог снова встать на сноуборд благодаря операции в клинике Новосибирска.

В Новосибирске хирурги вернули возможность пациенту с позвоночно-спинномозговой травмой кататься на сноуборде. Теперь молодой парень хочет привлекать к катанию как можно больше других инвалидов-колясочников. О его истории рассказали в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

В октябре 2014 года 23-летний Фёдор попал в аварию на спортивном мотоцикле: из-за неудачного приземления он получил позвоночно-спинномозговую травму на уровне 12-го грудного, 1-го поясничного позвонков. Однако хирурги клиники Цивьяна провели ему операцию, чтобы восстановить опорную функцию позвоночника и устранить смещение на уровне повреждённого сегмента.

Провели операцию хирурги-травматологи Константин Борзых и Кирилл Аникин. Молодой человек рассказывает, что поначалу не верил в происходящее, ему казалось, он может встать и снова побежать.

«Ездил на реабилитацию в Новокузнецк, Новосибирск, в спинальный санаторий в Крыму, в Таиланд, познакомился со многими ребятами-спинальниками, постепенно осознал, что это такое. Главное, я увидел множество молодых и немолодых людей с подобными, а иногда и более тяжёлыми травмами, и понял, что люди живут, учатся, занимаются спортом, работают, влюбляются, женятся», – рассказал Фёдор.

Сегодня Фёдор смог максимально восстановить свою жизнь, какой она была раньше. Мужчина ходит на работу, в спортзал, бассейн, ездит на машине с ручным управлением и даже купил себе оборудование для горнолыжного спорта.

«Купил боб, прикреплённый к монолыже с амортизатором и креплением, специальные палки с маленькими лыжами на конце для управления и поддержания баланса, начал заниматься в Шерегеше, съездил к участнику Паралимпиады Николаю Шувалову в Красноярск на стажировку», – поделился мужчина.

Теперь у молодого человека есть большое желание привлечь к катанию других инвалидов-колясочников. По его словам, уже есть желающие. Фёдор также мечтает попасть на соревнования паралимпийцев в этом году в Сахалине.

Напомним, ранее в Новосибирске хирурги клиники Мешалкина провели 1000-ю операцию на сердце с помощью робота.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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