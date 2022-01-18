Новосибирец оборудовал инвалидную коляску доской для сноуборда

Фото Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна

Бывший спортсмен на инвалидной коляске смог снова встать на сноуборд благодаря операции в клинике Новосибирска.

В Новосибирске хирурги вернули возможность пациенту с позвоночно-спинномозговой травмой кататься на сноуборде. Теперь молодой парень хочет привлекать к катанию как можно больше других инвалидов-колясочников. О его истории рассказали в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

В октябре 2014 года 23-летний Фёдор попал в аварию на спортивном мотоцикле: из-за неудачного приземления он получил позвоночно-спинномозговую травму на уровне 12-го грудного, 1-го поясничного позвонков. Однако хирурги клиники Цивьяна провели ему операцию, чтобы восстановить опорную функцию позвоночника и устранить смещение на уровне повреждённого сегмента.

Провели операцию хирурги-травматологи Константин Борзых и Кирилл Аникин. Молодой человек рассказывает, что поначалу не верил в происходящее, ему казалось, он может встать и снова побежать.

«Ездил на реабилитацию в Новокузнецк, Новосибирск, в спинальный санаторий в Крыму, в Таиланд, познакомился со многими ребятами-спинальниками, постепенно осознал, что это такое. Главное, я увидел множество молодых и немолодых людей с подобными, а иногда и более тяжёлыми травмами, и понял, что люди живут, учатся, занимаются спортом, работают, влюбляются, женятся», – рассказал Фёдор.

Сегодня Фёдор смог максимально восстановить свою жизнь, какой она была раньше. Мужчина ходит на работу, в спортзал, бассейн, ездит на машине с ручным управлением и даже купил себе оборудование для горнолыжного спорта.

«Купил боб, прикреплённый к монолыже с амортизатором и креплением, специальные палки с маленькими лыжами на конце для управления и поддержания баланса, начал заниматься в Шерегеше, съездил к участнику Паралимпиады Николаю Шувалову в Красноярск на стажировку», – поделился мужчина.

Теперь у молодого человека есть большое желание привлечь к катанию других инвалидов-колясочников. По его словам, уже есть желающие. Фёдор также мечтает попасть на соревнования паралимпийцев в этом году в Сахалине.

Напомним, ранее в Новосибирске хирурги клиники Мешалкина провели 1000-ю операцию на сердце с помощью робота.