Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь

Фото Instagram stepanovslava

Фотограф Степанов сделал снимки нового моста через Обь в Новосибирске.

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал 10 завораживающих снимков четвёртого моста. Репортаж он выложил на личной странице в Instagram.

Степанов запечатлел новый мост через Обь с нескольких ракурсов: с высоты птичьего полёта, строительство вантового участка, из центра города и даже изнутри. Он рассказал, что снимки были сделаны в минувшую пятницу, когда в городе температура воздуха упала до -35 градусов. Фотографу было интересно наблюдать за кипящей на стройке работой.

«Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города. По итогу он станет ещё почти вдвое выше», – написал фотограф.

Отметим, что работы над четвёртым мостом продолжались и во время новогодних каникул. Недавно строители завершили 13-ю из 16-ти стадию надвижки пролётного строения.

Напомним, ранее фотограф Слава Степанов снял с высоты главный каток у НОВАТа в Новосибирске.