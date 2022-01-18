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Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь
Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь

Фото Instagram stepanovslava

Фотограф Степанов сделал снимки нового моста через Обь в Новосибирске.

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал 10 завораживающих снимков четвёртого моста. Репортаж он выложил на личной странице в Instagram.

Степанов запечатлел новый мост через Обь с нескольких ракурсов: с высоты птичьего полёта, строительство вантового участка, из центра города и даже изнутри. Он рассказал, что снимки были сделаны в минувшую пятницу, когда в городе температура воздуха упала до -35 градусов. Фотографу было интересно наблюдать за кипящей на стройке работой.

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 2

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 3

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 4

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 5

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 6

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 7

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 8

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 9

Фото Новосибирский фотограф Степанов показал стройку четвёртого моста через Обь 10

«Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города. По итогу он станет ещё почти вдвое выше», – написал фотограф.

Отметим, что работы над четвёртым мостом продолжались и во время новогодних каникул. Недавно строители завершили 13-ю из 16-ти стадию надвижки пролётного строения.

Напомним, ранее фотограф Слава Степанов снял с высоты главный каток у НОВАТа в Новосибирске.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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