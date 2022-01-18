Новосибирский режиссер Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем

Pixabay.com
Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте.
Режиссер из Новосибирска поставит спектакль «В одиночестве хлопковых полей» с Джоном Малковичем и Ингеборной Дапкунайте. Об этом сообщила пресс-служба театра «Красный факел».
Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль «В одиночестве хлопковых полей», в котором одну из главных ролей сыграет обладатель «Оскара» Джон Малкович. Также в спектакле примет участие Ингеборга Дапкунайте. В основу постановки легла пьеса Бернара-Мари Кольтеса о противоречии Дилера и Клиента.
Премьера спектакля пройдет в рижском театре «Дайлес» в конце мая. При этом в Новосибирске в этом году Тимофей Кулябин новые спектакли ставить не будет.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают