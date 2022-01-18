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Новосибирский режиссер Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем

Фото Новосибирский режиссер Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
Фото Новосибирский режиссер Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем

Pixabay.com

Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте.

Режиссер из Новосибирска поставит спектакль «В одиночестве хлопковых полей» с Джоном Малковичем и Ингеборной Дапкунайте. Об этом сообщила пресс-служба театра «Красный факел».

Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль «В одиночестве хлопковых полей», в котором одну из главных ролей сыграет обладатель «Оскара» Джон Малкович. Также в спектакле примет участие Ингеборга Дапкунайте. В основу постановки легла пьеса Бернара-Мари Кольтеса о противоречии Дилера и Клиента.

Премьера спектакля пройдет в рижском театре «Дайлес» в конце мая. При этом в Новосибирске в этом году Тимофей Кулябин новые спектакли ставить не будет.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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