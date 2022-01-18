Пенсии вырастут на 8,6 % с января 2022 года: кто из российских пенсионеров начнёт получать от 18 984 рублей

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Индексировать страховые пенсии в 2022 году решено на 8,6 %, а не на 5,9 %. Госдума примет поправки к соответствующему закону уже 20 января. Повышение коснётся 30,8 млн неработающих пенсионеров. Обещано, что пенсии пересчитают с января. Как пенсионеру узнать размер прибавки к своей пенсии, выяснил Сиб.фм.

Индексировать пенсии неработающим пенсионерам на 8,6 %, выше уровня инфляции, президент РФ Владимир Путин предложил 12 января. «Предлагаю... проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4 процента, – на 8,6 процента, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решения», – заявил президент на совещании с членами правительства. Напомним, что 1 января уже состоялась индексация пенсий на 5,9 %, но такая прибавка была ниже инфляции.

20 января 2022 года Государственная дума РФ планирует принять поправки о повышении пенсий неработающим пенсионерам на 8,6 % в 2022 году. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6 % будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от даты, когда будет принят закон.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уже объявил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля в результате индексации на 8,6 %. Страховые пенсии по старости в России получают 30,8 млн человек.

Чтобы пенсионеру узнать размер своей пенсии в этом году, нужно исходную пенсию, которая была до 1 января 2022 года, умножить на коэффициент 1,086. Полученная цифра и будет размером новой пенсии.

На что рассчитывать: после январской индексации на 5,9 % пенсии выросли в среднем на 1 000 рублей, теперь размер прибавки составит примерно 1 400 рублей.

Напомним, когда в 2022 году предстоит индексация страховых пенсий и пенсий военным и силовикам.